Robin Olsen rapinato in casa con un machete/ Terrore per ex Roma e famiglia

Momenti di paura per Robin Olsen e famiglia: l’ex portiere della Roma, attualmente a Liverpool in prestito all’Everton, è stato derubato e minacciato con un machete da alcuni banditi. Come riportato dal Liverpool Echo, all’interno dell’abitazione erano presenti il calciatore, la moglie ed i due figli della coppia, rispettivamente di 2 e 5 anni.

Come ricostruito dalle forze dell’ordine, i criminali hanno fatto irruzione all’interno della casa nella serata di sabato e hanno costretto Robin Olsen a dargli tutti i beni di valore presenti all’interno delle quattro mura. Ma non solo: in più occasioni lo hanno minacciato di fargli del male davanti ai suoi cari, compresi i piccoli figli.

Robin Olsen rapinato in casa con un machete: paura per l’ex Roma

Il Liverpool Echo fa sapere che i banditi che hanno rapinato Robin Olsen con un machete sono riusciti ad assicurarsi diversi gioielli di valore e un orologio di lusso. Sul caso sta indagando la polizia di Greater Manchester: ricordiamo che il furto è avvenuto nella zona di Altrincham, dove molti calciatori hanno comprato case. Fortunatamente nessun componente della famiglia di Robin Olsen è rimasto ferito. Un episodio di cronaca che segue di qualche settimana quello che ha visto come vittima Carlo Ancelotti: la casa del tecnico dei Toffees era stata svaligiata da un gruppo di criminali mentre la figlia dell’allenatore era da sola. Anche in quella occasione i ladri, vestiti con indumenti impermeabili neri e passamontagna neri, sono poi scappati di casa.



