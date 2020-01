Robinson al Milan/ Calciomercato: visite mediche in corso per l’ex Wigan

Robinson al Milan può essere ormai considerato come un affare fatto: sono infatti in corso le visite mediche presso la clinica La Madonnina di Milano per Antonee Robinson, terzino sinistro nato a Milton Keynes (Inghilterra) ma statunitense – vanta infatti anche sette presenze nella Nazionale degli Usa. Classe 1997, la carriera di Robinson fino ad ora si è comunque sviluppata per intero in Inghilterra: cresciuto nelle giovanili dell’Everton, il terzino è poi passato in prestito al Bolton e poi al Wigan, che lo ha poi acquistato a titolo definitivo nella scorsa estate. La carriera di Robinson si è sviluppata fino a questo momento quasi per intero nella Serie B inglese, conta infatti 85 presenze e un gol in Championship.

ROBINSON AL MILAN: VISITE MEDICHE IN CORSO

Sta succedendo tutto in queste ore per definire l’approdo di Robinson al Milan. Il volo con a bordo il giocatore è atterrato a Linate a metà mattina e subito Antonee Robinson si è trasferito alla Madonnina per le visite di rito. Il Milan con questo giocatore anglo-americano si assicura una riserva per Theo Hernandez a basso costo, dal momento che arriva per ora in prestito e il riscatto è fissato a sette milioni di euro. Certo, parliamo di un calciatore che finora ha esperienza nella Serie B inglese, dunque il salto potrebbe farsi sentire, tuttavia potrà crescere alle spalle del coetaneo Hernandez ed entra nel filone giovani che comprende anche Alexis Saelemaekers, altro acquisto di fine gennaio per il Milan.

