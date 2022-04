Robinson Crusoe/ Su Italia 1 il film d’animazione a tema “biblico”

Robinson Crusoe sarà trasmesso oggi, sabato 30 aprile, alle ore 23:20, dunque in seconda serata, su Italia 1. Si tratta di un film che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2016 e appartiene ai generi animazione e avventura. I registi di questo film sono la coppia Vincent Kesteloot e Ben Stassen mentre la sceneggiatura è stata scritta da Lee Christopher, Domonic Paris e Graham Welldon. Le voci dei personaggi principali del film sono state date da attori famosi e internazionali come Matthias Schweighofer, Laila Berzins, Joey Camen, Jeff Doucette, Aylin Tezel e Marieve Herington. Le musiche di questo film sono state realizzate dal compositore tedesco Ramin Djawadi.

Robinson Crusoe, la trama del film

Leggiamo la trama di Robinson Crusoe. Mac è un pappagallo che trascorre le sue giornate su un’isola. Mac ama stare nella natura e si confronta con tutti i suoi amici vale a dire Kiki, un martin pescatore, Rosie, un tapiro, Mal, una capra, Carmello, un camaleonte, Pango, un pangolino e infine Epi, un’echidna. Tutti insieme discutono di cosa fare sull’isola e di quali avventure li attenderanno durante la giornata. Improvvisamente, tutti gli animali esotici assistono a un naufragio. Da questo evento catasftrofico si salva solo il gosso cartografo britannico Robinson Crusoe che arriva sull’isola insieme al suo cane Aynsley. Inizialmente Robinson e il suo amico a quattro zampe vengono scambiati per mostri marini dagli abitanti animali dell’isola ma poi il malinteso passa e Robinson riesce a fare anche amicizia con i suoi nuovi vicini. Tuttavia, dal naufragio sono arrivati all’isola anche due gatti, May, una gatta malvagia e cattiva e Mal, il suo braccio destro per nulla abile. I due gatti vogliono vendicarsi di Robinson Crusoe perché ha impedito loro di catturare delle galline sulla nave. Cosa accadrà sull’isola? Ebbene ci saranno davvero tante avventure per Robinson e i suoi nuovi amici!

