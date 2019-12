Robocop/ Video, su Nove il film con Gary Oldman (oggi, 14 dicembre 2019)

Robocop è il film che Nove prevede per la serata di oggi, sabato 14 dicembre 2019, partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2014 negli Stati Uniti d’America e rifacimento del film omonimo uscito nel 1987. In questa versione la regia è stata affidata a Josè Padilla, il soggetto è ovviamente tratto dai personaggi ideati da Michael Miner e Edward Neumeier mentre la sceneggiatura è stata rivista ed adattata dallo stesso Michael Miner, Joshua Zetumer e Edward Neumeier. Le musiche della colonna sonora sono state scritte da Pedro Bromfman, i costumi indossati dagli attori sulla scena sono stati firmati da April Ferry e nel cast sono presenti Joel Kinnaman, Gary Oldman, Michael Keaton, Samuel L. Jackson, Abbie Cornish e Jackie Earle Haley.

Robocop, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Robocop. Siamo negli Stati Uniti nell’anno 2028 in un mondo in cui la principale potenza è riuscita ad avere la meglio in numerose battaglie e guerre con altri Stati grazie ad innovazioni tecnologiche per quanto riguarda la produzione di armi ed in particolar modo di robot capace di distruggere qualsiasi cosa si presenti davanti al proprio cammino. Nonostante i grandi risultati ottenuti con questo genere di prodotti, gli Stati Uniti d’America decidono di varare una legge che proibisce l’uso di robot per allestire corpi di polizia. Questo naturalmente rappresenta un grosso limite ad una delle più grandi società di produzione di armi robotiche la quale cerca in tutti i modi di trovare un modo per bypassare questo genere di divieto e quindi ingrandire il proprio business. L’intuizione giusta sembra averla lo scienziato Norton che fa parte del laboratorio della stessa società il quale progetta e sviluppa la possibilità di unire il corpo di un uomo ad alcune parti meccaniche per creare una sorta di poliziotto dotato di superpoteri. L’occasione giusta arriva quando un poliziotto di Detroit di nome Alex durante una missione di polizia indirizzata nello sgominare una pericolosa attività criminale, viene fatto saltare in aria con una bomba. Il poliziotto si trova praticamente in fin di vita con lo scienziato che dopo aver ottenuto il consenso da parte della moglie decide di utilizzare le parti rimanenti del corpo dell’uomo per creare una macchina metà uomo e metà robot. Al progetto viene dato il nome in codice dei Robocop e sarà quindi il primo prototipo di poliziotto capace di elaborare in maniera istantanea i dati relativi ad un criminale presente per strada e soprattutto di avere a disposizione parti meccaniche ed armi particolarmente potenti che gli permettono di essere molto efficace nella sua attività preventiva nei confronti del crimine. Naturalmente come ogni innovazione tecnologica anche quella importata da Robocop presenterà delle difficoltà e soprattutto prevederà nei tentativi da parte di persone malintenzionate di accedere all’estremo potere.

