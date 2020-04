Robocop/ Video, su Nove il remake del film cult di Paul Verhoeven (22 aprile 2020)

Pubblicità

Robocop va in onda su Nove per la prima serata di oggi, mercoledì 22 aprile, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2014 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche tra cui la Metro-Goldwyn-Mayer e la Columbia Pictures mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche è stata curata dalla Warner Bros. La regia di questa pellicola porta la firma di Josè Padilha, il montaggio è stato realizzato da Peter McNulty e Daniel Rezende, le musiche della colonna sonora sono di Pedro Bromfam ed i costumi di scena sono stati realizzati da April Ferry. Nel cast del film sono presenti Joel Kinnaman, Gary Oldman, Michael Keaton, Samuel L. Jackson, Abbie Cornish e Jackie Earl Haley.

Robocop, la trama del film

Ecco la trama di Robocop. Ci troviamo nell’anno 2028 nella città di Detroit negli Stati Uniti d’America. Qui ha sede una delle più importanti aziende americane e del mondo per quanto concerne la robotica la quale ha messo a disposizione del governo degli Stati Uniti d’America le proprie conoscenze nel settore per costruire dei robot da combattimento che hanno permesso al governo americano di avere la meglio in tantissime guerra. Nonostante i tanti apprezzamenti ricevuti la compagnia di produzione di robot non può accedere al successo economico che meriterebbe in ragione di un’apposita legge che vieta la vendita di robot militari per quanto riguarda l’uso civile. Il principale manager in questa società facendo leva sulle proprie competenze e soprattutto collaborando con alcuni scienziati nel settore mette in essere un’idea che possa permettergli di superare l’impedimento previsto dalla legge americana ed in particolar modo avviando un progetto che prevede la realizzazione di un nuovo robot che sia per metà uomo e per metà macchina.

L’occasione giusta per questa sperimentazione arriva quando un agente di polizia di nome Murphy viene quasi ucciso da alcuni criminali che lo colgono di sorpresa durante una missione di polizia. L’uomo viene portato in sala operatoria e quando ci si rende conto che le sue condizioni siano disperata si decide per consentire alla società di poterlo utilizzare per il progetto di un nuovo robot che possa essere per metà macchina e per metà uomo. Grazie a questa sperimentazione si potrà immettere sul mercato un nuovo prototipo che verrà conosciuto con il nome di Robocop.

Questa nuova terrificante ama si dimostrerà estremamente efficace nella lotta al crimine ma ci sono alcuni aspetti che la società di produzione non ha messo in conto ed ossia come i sentimenti e ricordi del poliziotto possano mettere in discussione il vero motivo per cui è stato realizzato ossia di consentire alla stessa compagnia di avere un crescente successo economico ed accrescere tanto potere.

