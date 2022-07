Robot per consegne a domicilio/ A Milano il delivery del futuro: come funziona

Il robot per le consegne a domicilio sbarca a Milano. Adesso il progetto in fase di elaborazione è diventato una solida realtà. Ma nello specifico cosa si potrà richiedere al simpatico robottino?

Sembra quasi impossibile che un robottino potesse girare da solo per la città a consegnare dei prodotti, invece tutto questo esiste davvero. Al momento il progetto è in fase di testing nell’area Cascina Merlata, ma l’obiettivo è di espanderlo in tutto il territorio milanese.

Fifa 23 svelato: data d'uscita e pre order/ Video, ci saranno i campionati femminili

Il robot delivery nei pressi di Milano: cosa si potrà richiedere?

Il robot per le consegne a domicilio sembra essere un’iniziativa abbastanza interessante per chi non vuol scendere di casa a ritirare il prodotto. Questa fantastica innovazione è stata messa in pratica grazie a Sperimentazione Italia, che permette a start up, imprese, dipartimenti e altri centri, di poter mettere realizzare ogni progetto restando in cormità delle normative vigenti.

IPhone 14 data di uscita/ Seri rischi e ritardi: cosa sta succedendo

Grazie anche all’accordo tra Ministero dello sviluppo economico, dipartimento per la trasformazione digitale, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e palazzo Marino, si potrà godere di questo servizio.

I robot in questione verranno prodotti da Yape, azienda specializzata nel settore e avranno a disposizione solamente due ruote in grado di portare con sé fino a 10 chilogrammi e con autonomia fino a 80 chilometri (circa).

L’area presa in considerazione al momento è quella del distretto Uptown e tutti i residenti negli appartamenti e i negozi di questa zona potranno usufruire del servizio. Ovviamente non si esclude la possibilità di ampliare il tutto nell’intero comune. Basterebbero solamente 6 mesi per individuare tutti i pro i contro, le aree adatte per la circolazione mappando i percorsi della navigazione.

Gadget tech per la spiaggia/ Cinque prodotti da aver con se al mare e in vacanza

In questo arco di tempo sarà fatto anche un ulteriore test per il rilveare gli ostacoli e tutto quello che impedisce la circolazione del robottino nel percorso circoscritto. Inoltre i robottini imparareanno alcuni comportamenti utili per rispettare le leggi ed effettuare le consegne in totale sicurezza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA