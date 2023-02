Robot umanoidi/ Il test su studenti con difficoltà d’apprendimento: come è andato?

I robot umanoidi sarebbero in grado di aiutare tutti gli studenti che hanno delle difficoltà di apprendimento, a rimanere più concentrati.

A metterlo in evidenza sono stati i ricercatori di ingegneria dell’Università di Waterloo, in Belgio. L’esperimento é nato tutto grazie ad un team, che da moltissimi anni lavora sulla robotica nell’ambito nelle disabilità, cercando di comprendere come innescare questi meccanismi dei principi di equità, inclusione e diversità, in tutti i progetti di ricerca.

Robot umanoidi: l’evoluzione negli anni

Nell’arco di quest’ultimi anni, gli educatori hanno approfondito l’utilizzo dei robot umanoidi per aiutare gli studenti a imparare molto di più, anche se la maggior parte delle volte, queste ricerche si concentra su bambini con un disturbo dello spettro autistico, e di conseguenza le difficoltà sono in aumento.

Il team guidato da Kerstin Dautenhahn, professoressa di ingegneria elettrica e informatica, ha deciso di condurre una serie di test con un piccolo robot umanoide chiamato QT.

Le capacità di QT sono molteplici. Tra queste troviamo: la capacità di eseguire gesti tramite l’utilizzo delle mani e della testa, il tutto accompagnato dal linguaggio e dai lineamenti del viso che lo rendono perfetto al ruolo che gli è stato assegnato.

I ricercatori, hanno diviso 16 studenti con delle difficoltà di apprendimento in due gruppi. Un gruppo di studenti ha lavorato in modo individuale (sfruttando soltanto l’aiuto di un istruttore), mentre l’altro ha lavorato faccia a faccia, sia con un istruttore con QT, un robot dalle sembianze umane.

Nell’ultimo gruppo appena citato, l’istruttore ha utilizzato il tablet per dirigere il robot che poi successivamente, ha svolto in maniera del tutto autonoma varie attività attraverso l’utilizzo della parola e dei gesti.

Il robot non ha solo indotto la sessione, ha anche stabilito degli obiettivi, e se il processo di apprendimento andava un po’ fuori rotta, QT utilizza strategie come: giochi, esercizi di respirazione, barzellette e movimenti fisici per fare in modo che lo studente venisse indirizzato.

Secondo quanto riporta Dautenhahn, gli studenti che hanno lavorato con il robot, erano non solo più coinvolti, ma anche più propensi a completare quelli che erano i loro compiti ad un ritmo più elevato.

