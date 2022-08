Robot Xiaomi/ CyberOne ha sembianze umane, entrerà nelle nostre famiglie

Precisamente un anno fa, l’azienda multinazionale cinese Xiaomi, ha presentato il robot CyberDog, un androide a quattro zampe. Durante l’evento di presentazione del nuovo MIX Fold 2 e altri dispositivi, il produttore dell’azienda ha presentato un uomo membro di famiglia, CyberOne, un robot dalle sembianze umane.

Oggi CyberOne rimane un prototipo, quindi questo significa che non è ancora pronto per la distribuzione. Nonostante questo, il massimo esponente di Xiaomi, Lei Jun, ha mostrato i risultati del nuovo robot della casa, scopriamoli insieme.

Robot Xiaomi: cosa sarà in grado di fare e quanto costerà

Il nuovo robot Xiaomi sarà alto 177 centimetri e peserà 52kg, quindi anche in queste caratteristiche simile a una persona. Ovviamente il nuovo modello sarà molto più completo rispetto al suo predecessore (CyberDog) sia in termini di software che di hardare. CyberOne avrà 21 gradi di libertà, laddove per ognuno offrirà un tempo di risposta record, di 0,5 millisecondi.

Il motore che muoverà i suoi arti superiori, avranno una coppia che non supera il limite di 30 Nm e avranno la possibilità di funzionare a 1 Nm per un tocco raffinato.

Per quanto riguarda gli arti inferiori, invece avranno una coppia che non supera i 300 Nm, ma grazie al suo completo meccanismo e algoritmo di controllo, il robot avrà una postura naturale, o meglio, umana. CyberOne avrà la possibilità di sollevare con una mano un peso massimo di 1,5 kg e raggiungere la velocità di 3,6 Km/h.

Il viso del nuovo robot Xiaomi sarà composto da un pannello OLED curvo al quale al suo interno nasconderà due videocamere per concedere la visione 3D. Infatti grazie a questo meccanismo potrà riconoscere l’ambiente attorno, le persone, 85 suoni diversi e 45 emozioni umane ascoltando la voce con i due microfoni al suo interno.

L’azienda non ha confermato quando sarà disponibile sul mercato, ma il CEO ha presupposto che costerà tra gli 86.000 euro e i 100.000 euro.











