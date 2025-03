Roby Facchinetti e la battaglia dopo la morte di Stefano D’Orazio

Nel corso della sua vita Roby Facchinetti, leader di una band storica come i Pooh, ha avuto la possibilità di togliersi diverse soddisfazioni, ma allo stesso tempo si è ritrovato ad affrontare dei momenti molto complicati. Basti pensare che negli ultimi anni Roby Facchinetti e i suoi compagni di viaggio si sono ritrovati a piangere la scomparsa di Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh, venuto a mancare qualche anno fa, lasciando una ferita profondissima nel cuore di Roby Facchinetti.

Roby Facchinetti, sempre riguardo al compianto amico, ha confidato in una vecchia intervista concessa a Verissimo: “Quando è morto, ho attraversato una brutta depressione, quando sua moglie mi chiamò e mi diede la notizia io non la volevo accettare perché non mi capacitavo di ciò che era successo” le parole di Roby Facchinetti a riguardo che è poi riuscito a risollevarsi, anche in omaggio al collega. “Nessuno di voi voleva accettare l’accaduto” ha ribadito ancora Roby Facchinetti sul lutto.

Roby Facchinetti e l’amore tra i genitori: “Se ne sono andati a distanza di pochi giorni”

In una vecchia intervista rilasciata nel programma di Silvia Toffanin Verissimo, Roby Facchinetti ha colto l’occasione anche per parlare della grande storia d’amore tra i suoi genitori.

“E’ stato un grande amore il loro, se ne sono andati a distanza di quattro giorno l’uno dall’altra” ha raccontato riavvolgendo il nastro il noto cantante e papà di Francesco Facchinetti che è poi riuscito a riportare quel sentimento così importante anche tra le mura di casa sua. Lo scorso anno, dopo una carriera costellata di grandi soddisfazioni, Roby Facchinetti ha spento 80 candeline, raccogliendo l’amore e l’affetto del suo pubblico che in anni di onorata carriera non lo ha mai abbandonato, restando sempre al suo fianco lungo il percorso.

