La grandezza della musica italiana irrompe oggi a Domenica In grazie a Roby Facchinetti, icona con i Pooh e fautore di una nuova opera della quale ha parlato con grande ammirazione e soddisfazione, ‘Parsifal’. Un progetto che, come lui stesso ha spiegato, racchiude in un certo senso i grandi contributi di questi decenni di successo condivisi con grandi artisti ed amici. Prima di addentrarsi nel racconto dell’opera e aneddoti professionali, il cantautore è stato incalzato da Mara Venier a proposito dei suoi figli e del ruolo di padre. “Non sono riuscito ad essere sempre presente per i miei figli ma ho vissuto forse la cosa più straordinaria: assistere alla loro nascita, il loro primo respiro, di tutti e 5”. Roby Facchinetti ha poi aggiunto: “Con i figli si rischia sempre di sbagliare ma ho cercato di mantenere questa filosofia: loro hanno bisogno, più che delle parole, di grandi esempi. I discorsi si ascoltano, l’esempio invece è molto più di impatto”.

Roby Facchinetti non poteva poi non parlare del grande successo conquistato con i Pooh: “Entrare in una band era il mio sogno, soprattutto in quel momento dove ogni giorno nascevano e morivano migliaia di gruppi e quindi non era facile…”. Fondamentale per il cantautore è stato il ruolo del compianto amico e collega Valerio Negrini: “Era un uomo speciale, devo molto a lui; ci siamo sentiti 2 ore prima che se ne andasse. Mi disse: ‘Ci vediamo il 3 gennaio’, ma due ore dopo venne colpito da un infarto fulminante…”.

Proseguendo nella sua intervista a Domenica In, Roby Facchinetti ha spiegato come l’apporto di Valerio Negrini sia stato fondamentale anche per la realizzazione del suo ultimo progetto, ‘Parsifal’. Proprio con lui, pochi mesi prima della triste scomparsa, aveva iniziato a redigere l’opera; il tutto con il contributo di un altro volto iconico dei Pooh tristemente passato a miglior vita, Stefano D’Orazio: “Ha scritto delle cose meravigliose… Soprattutto in questo periodo mi manca davvero tanto”.