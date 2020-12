Roby Facchinetti/ Dalla morte dll’amico Stefano D’Orazio e l’impegno per la sua Bergamo

Sempre attivissimo a dispetto dell’età, il sempreverde Roby Facchinetti non si smentisce neanche nel periodo natalizio. La scorsa settimana ha incontrato Papa Francesco in coincidenza della registrazione del Concerto di Natale in Vaticano (fissato nel palinsesto televisivo della sera del 24 dicembre), rimanendo impressionato dal Sommo Pontefice, tanto da pubblicare su Twitter un post molto toccante ripreso poi da moltissimi followers. Sempre sui social network ha postato una dedica alla notte di Santa Lucia, molto sentita dalle sue parti, augurando un veloce ritorno alla normalità dopo l’epidemia.

Roby Facchinetti ha inoltre presenziato assieme al sindaco Giorgio Gori all’accensione dell’Albero dei Bauli a Largo Gavazzeni, Bergamo, dove è nato e vive attualmente. L’Albero, emblema dei lavoratori dello spettacolo accomunati dalla lotta per mantenere il posto di lavoro, è stato ideato e preparato per la prima volta a Milano ma la città orobica non ha voluto essere da meno e ne ha allestito uno proprio.

ROBY FACCHINETTI AL CONCERTO DI NATALE IN VATICANO

«Bergamo – dice Roby Facchinetti – ha pagato un prezzo altissimo alla pandemia purtroppo ancora in atto, mi è sembrato giusto realizzare quest’albero come simbolo di rinascita artistica proprio qui. Dobbiamo rimanere uniti e fare tutto il possibile per tornare presto ad una vita normale», le sue parole a testimonianza della vicinanza alla sua città. Ricordiamo che il leader dei Pooh ha composto il suo ultimo album dal titolo Inseguendo la mia musica nell’anno in corso. Nei due brani di punta della raccolta si è avvalso della collaborazione del compianto Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh recentemente scomparso. Il primo singolo “Rinascerò, rinascerai” lo ha espressamente dedicato a Bergamo, terra a cui è legato in maniera viscerale.

Il cantautore leader del gruppo Pooh, dopo aver avuto diversi legami affettivi ha da tempo trovato uno stabile rapporto sentimentale con la seconda moglie Giovanna Lorenzi, sposata nell’anno 1989. La Lorenzi gli ha dato i figli Roberto e Giulia che sono andati ad aggiungersi ad Alessandra e Valentina, nate dal suo primo matrimonio con Mirella Costa e a Francesco (cantante e conduttore radiofonico), frutto della relazione con Rosaria Longoni.



