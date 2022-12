Roby Facchinetti difende Riccardo Fogli al GF Vip/ “Mai sentito bestemmiare”

Roby Facchinetti prende le difese di Riccardo Fogli: “Non ha bestemmiato”

Riccardo Fogli è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 2022, dopo un solo giorno di permanenza nella Casa per aver bestemmiato. Dopo la “sentenza” della Mediaset, a intervenire sulla questione ci ha pensato Roby Facchinetti che ha parlato in favore del cantante, suo grande amico.

Facchinetti ha dichiarato: “Ho appena saputo che il fratellone Riccardo è stato estromesso dal “Grande fratello” perché ha bestemmiato. Conosco Riccardo da una vita, e vi assicuro che non l’ho mai, e ripeto mai, sentito bestemmiare. Escludo che lo possa avere fatto pubblicamente oggi al “Grande fratello”. Caro Riccardo sono con te!” A quanto pare, il noto artista non è d’accordo sull’esclusione di Riccardo Fogli dal reality show e contesta la veridicità della decisione di Mediaset.

Riccardo Fogli squalificato dal GF Vip per bestemmia: il comunicato Mediaset

Riccardo Fogli è entrato questa settimana al Grande Fratello Vip 2022, ma è uscito dopo solo un giorno battendo un record. A quanto pare, il cantante ha bestemmiato nella Casa ed è stato squalificato dal reality show che ha confermato tutto.

Mediaset ha pubblicato il comunicato ufficiale: “Mediaset e Endemol Shine Italy si scusano con il pubblico per l’infelice espressione blasfema pronunciata da Riccardo Fogli nella Casa di Grande Fratello Vip. Il concorrente è stato squalificato dal gioco”. Il video in cui sembrava che il cantante avesse bestemmiato non era subito chiaro, ma la regia dopo aver analizzato la clip ne ha confermato la natura. Dunque, l’artista non ha fatto quasi in tempo ad entrare che subito è dovuto tornare in studio tra gli eliminati.

