Roby Facchinetti e Rosaria Longoni, genitori dj Francesco/ “Mi hanno insegnato…”

Roby Facchinetti e Rosaria Longoni sono i genitori di Francesco Facchinetti. Il tastierista dei Pooh nel 1970 aveva sposato Mirella Costa dalla quale ha avuto due figlie: Alessandra e Valentina. Dopo essersi separato dalla moglie nel 1979, Facchinetti ha iniziato una relazione con Rosaria Longoni e nel 1980 è nato Francesco. “Da piccolo non sapevo bene che lavoro facesse mio padre, ma capivo che rendeva felici le persone”, ha detto Francesco al Corriere della Sera. Poi da adolescente ha odiato quello che suo padre simboleggiava: “Non potevo sopportarlo. Come rifiuto massimo sono diventato un punkabbestia: nessuno poteva sapere che ero figlio di Roby Facchinetti. Mi avrebbero ammazzato di botte. Quindi ho fatto finta di non esserlo”. L’ex cantante non ha mai nascosto che in passato i suoi genitori sono stati spesso assenti: “Mio padre ha donato alla musica tutta la sua vita. Era sempre in tour, anche quando i miei stavano insieme lui non c’era molto, ho imparato ad amarlo crescendo”, ha raccontato a Oggi è un altro giorno.

Rosaria Longoni, mamma di Francesco Facchinetti

Anche la madre Rosaria Longoni ha iniziato a essere sempre meno presente quando Francesco Facchinetti aveva dieci anni: “Mia madre dirigeva una comunità di Fratel Ettore, e quindi a un certo punto ha iniziato anche a dormire là. Io stavo con i miei nonni, o con i miei zii, e qualche volta dormivo anche io in comunità”, ha raccontato a Serena Bortone. Rosaria, infatti, è stata per molti anni il braccio destro di Fratel Ettore. Nel libro “Ho incontrato Dio in una baracca. La mia avventura fra i disperati di Fratel Ettore” la Longoni ha raccontato della sua vita al fianco del camilliano. Nonostante le loro assenza, oggi Francesco Facchinetti è molto legato e grato ai suoi genitori: “Mi hanno insegnato una cosa bellissima, che è vivere. Se mi avessero educato vietandomi di fare certe cose, di sicuro le avrei fatte. Al di là delle apparenze, sono cresciuto in una situazione normale. I miei mi hanno insegnato a lavorare per ottenere le cose che volevo. È stata una fortuna”, ha detto al Corriere della Sera

