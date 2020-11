Roby Facchinetti furioso/ Morto padre di Tiziana Giardoni di Covid “Non ha potuto dirgli nemmeno addio…”

Un nuovo, doloroso, lutto ha colpito Tiziana Giardoni che, dopo la morte di Stefano d’Orazio, ha perso anche il padre. La notizia è già nota da ieri ma oggi a porre l’attenzione sul dolore dell’amica, che è un po’ quello di molti italiani in questo momento, è il fatto che non si possa dare un ultimo saluto ad un parente o un amico per via dell’impossibilità di andare a fare loro visita o, peggio ancora, di vederli nel momento dell’addio. Quello che è successo nei giorni scorsi con Stefano d’Orazio, si ripete oggi perché ha dovuto dire addio anche al padre senza vederlo e così ecco che Roby Facchinetti furioso, ha preso la parola sui social per denunciare proprio il fatto che la politica si sia disinteressata alla possibilità di dare amore e di un ultimo saluto a centinaia di vittime di questo Coronavirus.

Roby Facchinetti furioso sui social: “Inaccettabile che non ci sia il diritto di amare”

Subito dopo Roby Facchinetti chiarisce che non sta parlando di medici e infermieri che ogni giorno fanno il loro lavoro in questa situazione difficile ma di chi non ha trovato una soluzione per questo problema grave ammettendo che è davvero inaccettabile che in un mondo civilizzato non si sia riusciti a trovare la strada di far esercitare il diritto di amare: “Sia chiaro: non parlo dei medici, degli ospedali, degli infermieri, dei direttori sanitari. Loro sono e rimangono persone cui non mancherò mai di rivolgere un grazie, per come mettono a rischio in primis loro stessi per gli altri, per la mole insostenibile di lavoro e sofferenza di cui si fanno carico, per il fatto che questo Stato li lascia spesso senza aiuti”.



