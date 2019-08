Roby Facchinetti “Ho fatto un casino”/ Video, sbaglia aeroporto: fan lo rimproverano

Piccola disavventura per Roby Facchinetti. Il tastierista dei Pooh doveva partire, ma ha sbagliato aeroporto. Lo ha rivelato lui stesso tramite il suo account Instagram: «Avevo un volo da prendere ed ero convinto fosse da Orio al Serio, invece sarei dovuto partire da Malpensa». Facchinetti senior però l’ha presa con ironia, tanto che ha definito una «facchinettata» quello che ha fatto. Nel suo post pubblicato sui social c’è però anche un ringraziamento, visto che alla fine è stato aiutato a risolvere il problema emerso. «Grazie all’aiuto delle hostess dell’Alitalia sono riuscito a partire ugualmente». E dunque tutto è bene quel che finisce bene. «Amici di Barisciano non temete domani domani sera sarò sul palco», ha aggiunto Roby Facchinetti nel suo post. Il musicista ha voluto condividere la sua esperienza con i suoi fan, a cui ha rivolto pure una domanda: «A voi e mai successo di sbagliare aeroporto o stazione?».

ROBY FACCHINETTI “HO FATTO UN CASINO”

«Oggi ho combinato una facchinettata», ha esordito Roby Facchinetti in un video pubblicato su Instagram. Il tastierista dei Pooh lo ha registrato proprio all’interno dell’aereo rischiava di perdere per il suo errore. «Un casino, un vero casino. Fortunatamente le hostess di Alitalia hanno sistemato tutto e sto partendo, meno male». I suoi fan però hanno commentato con una provocazione: «Le hostess hanno sistemato tutto perché sei TU!!!!!!», ha scritto un utente. In molti ritengono che il problema sia stato risolto perché è un personaggio famoso. «Grande Roby!!! A me però mi avrebbero lasciato a terra!!!!», ha infatti aggiunto un altro utente. «Forse l’essere un Pooh ha fatto la differenza, non credi?», gli ha chiesto un altro follower. Per ora Roby Facchinetti non ha risposto ai fan che hanno creato un po’ di polemica sui social per la sua disavventura. Chissà se lo farà una volta atterrato…





© RIPRODUZIONE RISERVATA