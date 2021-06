Roby Facchinetti: “Inno Euro 2020 simile a ‘Fammi volare’?”/ “Forte somiglianza”

Con un post sul suo profilo Instagram, Roby Facchinetti ha chiesto ai suoi follower un’impressione su una possibile similitudine tra uno dei suoi ultimi singoli “Fammi volare” e l’inno di Euro 2020. Il tastierista dei Pooh ha pubblicato il brano a settembre 2020 come secondo estratto del triplo album “Inseguendo la mia musica”, mentre “We are the people” di Martin Garrix con Bono e The Edge degli U2 è uscita a marzo di quest’anno come colonna ufficiale degli Europei di calcio.

La segnalazione di Roby Facchinetti non è la prima. A campionato appena iniziato infatti, su Twitter, esplose una polemica perché per molti utenti la canzone del dj olandese pareva addirittura un plagio di “Ringo Starr” dei Pinguini Tattici Nucleari. Intanto, il post di Facchinetti sta ricevendo centinaia di commenti: alcuni dicono che “per far questa sigla hanno preso un po’ di qua e un po’ di là”, altri ritengono che il suo pezzo e quello di Garrix siano molto simili, ma con un ritmo diverso.

Roby Facchinetti: “Aiutatemi a capire se quanto segnalatomi è fondato”

Roby Facchinetti ha dunque chiesto l’aiuto dei fan attraverso il suo account Instagram, perché la segnalazione non sarebbe partita da lui (stando alle sue parole). Il musicista ha pubblicato un breve video in cui sono state inserite due parti strumentali delle due canzoni in questione, “Fammi volare” e “We are the people“, in modo da avere un’idea chiara. Poste una di seguito all’altra sembrano davvero simili, ma purché si configuri un vero e proprio reato di plagio non basta la semplice somiglianza, occorre che almeno uno degli elementi fra testo, ritmo, armonia e melodia sia stato illegittimamente trasposto.

Le parole scritte da Roby Facchinetti sui social sono state: “Cari amici, da più parti e da molti di voi mi viene comunicata la forte similitudine tra il mio brano ‘Fammi volare’ tratto dall’album ‘Inseguendo la mia musica’ e la sigla degli Europei di calcio 2021. Vi riporto qui le sequenze relative ai due brani così che possiate ascoltarli e trarre le vostre impressioni. La prima sequenza è ‘Fammi volare’ (da 0:00 a 0:20) e la seconda è la sigla degli Europei (da 0:20 a 0:40). Sarei felice se mi esprimeste le vostre sensazioni al fine di capire se quanto segnalatomi vi appaia o meno fondato. Buon ascolto”.

