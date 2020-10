Roby Facchinetti/ “La famiglia è il mio più grande successo, 5 figli da 3 mogli…”

Roby Facchinetti è il primo ospite del nuovo appuntamento di Oggi è un altro giorno su Rai 1. Il cantante ripercorre gli albori fino al successo dei Pooh che, spiega, è un nome che nasce “Winnie The Pooh, emana un senso di tenerezza. All’inizio sembrava impronunciabile poi col tempo devo dire che non è stato più sbagliato.” Così racconta: “I miei punti di riferimento sono soprattutto le band nate a cavallo tra gli anni ’50 e ’60. Noi ci siamo lasciati influenzare da quella musica pop. Abbiamo assaporato il primo successo con ‘Piccola Katy, poi però dopo due anni finì tutto e continuammo ad aspettare il vero successo. Poi con ‘Tanta voglia di lei’ questo momento è arrivato.”

Roby Facchinetti: “La mia famiglia allargata è tutto”

Bellissime parole sono quelle che Roby Facchinetti dedica a sua moglie, Giovanna Lorenzi. “Siamo insieme da 34 anni, tanto tempo. – e ancora – Per me ha fatto tanto, ha avuto tanta comprensione, tanto amore, è innamorata sì dell’artista ma soprattutto dell’uomo e questa è una cosa che mi è sempre piaciuta. Lei ama e basta…”. Svela poi che in questo periodo ha avuto più tempo da dedicare a lei e alla sua famiglia: “Il mio più grande successo è la mia famiglia allargata. 5 figli da 3 madri diverse… non è affatto semplice! Io ho fatto sì che si sentissero comunque fratelli perché è quello che sono.”



