Roby Facchinetti/ La rinuncia all’Eurovision e la vittoria di Toto Cutugno: “Che errore rinunciare…”

Roby Facchinetti, quel’è il suo grande rimpianto?

I Pooh hanno scritto la storia della musica italiana per anni, al punto tale che non è certamente pensare che siano uno dei gruppi più amati da tutte le generazioni. L’affetto nei confronti dei componenti della band nasce quindi in modo quasi naturale, come se fossero membri di famiglia grazie anche al loro modo di fare che non li ha mai portati a montarsi la testa nemmeno quando erano all’apice del successo.

Alessandra, Francesco e gli altri figli Roby Facchinetti/ Grande famiglia allargata

La loro lunga esperienza permette quindi di guardare con un occhio di riguardo i Maneskin, il complesso del momento, che in pochi mesi hanno conquistato il Festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest. Un percorso di questo tipo permette così a Roby Facchinetti di individuare una differenza rilevante tra quanto vissuto da loro e i giovani colleghi: “Non hanno fatto la gavetta che abbiamo fatto noi, anche perché con i tempi che corrono sarebbe improponibile – ha dichiarato a Silvia Toffanin, ospite di ‘Verissimo’ -. Eppure hanno iniziato dalla strada, quella è stata la loro formazione“.

Giovanna Lorenzi, la moglie di Roby Facchinetti/ Colpo di fulmine in Scozia

Roby Facchinetti: i Pooh e l’Eurovision mancato

Forse non tutti lo ricordano, ma anche i Pooh avrebbero avuto la possibilità di partecipare all’Eurovision, esattamente come i Maneskin. Questo sarebbe stato possibile in seguito alla vittoria arrivata nel 1990 al Festival di Sanremo con “Uomini soli“, brano ancora oggi amatissimo anche da più giovani. La band aveva deciso però di rinunciare, favorendo così la presenza di Toto Cutugno, che ha poi gareggiato con “Gli amori”, ottenendo la vittoria.

A distanza di tempo Roby non può non sottolineare quanto quella decisione sia stato uno sbaglio: “Nessuno di noi si interessò alla cosa, quello fu il nostro più grande errore. Il nostro errore fu la fortuna di Toto Cutugno, che ci ringrazia ancora oggi”.

Mirella Costa, ex moglie Roby Facchinetti/ Matrimonio durato nove anni e due figlie

© RIPRODUZIONE RISERVATA