Roby Facchinetti/ “Rinascerò” e il ricordo per l’amico Valerio Negrini…

Roby Facchinetti ha scelto di mettersi al fianco della solidarietà e sostenere il più possibile la sua città, Bergamo. Così è nata Rinascerò, rinascerai, la canzone scritta da Stefano D’Orazio e con musica di Roby. “Il nostro desiderio più grande è che questo brano mantenga sempre e comunque lo spirito umanitario“, ha scritto la voce storica dei Pooh su Facebook. “Non potete immaginare quanto sia grande la gioia per me e per Stefano nell’ascoltare Rinascerò, rinascerai in lingua polacca”, ha aggiunto, “questi nostri amici hanno voluto reincidere interamente il brano con dei loro musicisti e cantarlo a più voci, grazie al supporto di diversi artisti polacchi“. L’artista ha ricordato inoltre che i proventi della nuova versione andranno ad un ente benefico polacco, Vide e Crede e verranno utilizzati per sostenere gli ospedali bisognosi con nuove attrezzature mediche. Un nuovo traguardo per Facchinetti, reduce dal successo in views totalizzato dal brano: 10 milioni sono nelle ore successive al rilascio online. Non è un periodo semplice però per Facchinetti, che tramite un video su Instagram ha voluto ricordare l’amico Valerio Negrini. “Ciao Valerio, oggi è il tuo compleanno”, ha detto, “quanti compleanni abbiamo festeggiato insieme. Non dimenticherà mai quel 1 maggio, il giorno del mio compleanno, in cui arrivasti con una mortadella intera. Enorme. Per me e per i miei amici”. I ricordi di Roby si concentrano poi su un aneddoto in particolare, utile per sottolineare ancora una volta che tipo di persona fosse Negrini: “Durante la lavorazione di Fai col cuore, mi trovavo in albergo in riviera, quel giorno arrivasti tu. Ti feci ascoltare il brano e tu dicesti ‘Questo brano si intitolerà Facciamo una canzone’ e dobbiamo cantarla insieme“. Clicca qui per guardare il video di Roby Facchinetti.

Roby Facchinetti, 76 candeline spente in solitudine

Roby Facchinetti ha festeggiato solo pochi giorni fa il suo compleanno e ha spento 76 candeline. Non è stato semplice per il cantante festeggiare il grande evento da solo, causa quarantena, ma per sua fortuna la famiglia gli ha inviato un messaggio pieno d’amore. Tutti i figli e i nipoti hanno scelto di fargli gli auguri con una serie di foto, diventate poi collage e pubblicate dall’artista su Instagram. Clicca qui per guardare il post di Roby Facchinetti. Oggi, martedì 2 maggio 2020, Roby Facchinetti sarà invece uno dei protagonisti che vedremo nella prima serata di Rai 1 grazie allo speciale Pooh – Amici per sempre. Intanto il cantante ci svela che in famiglia la musica continua a regnare sovrana. Non solo grazie agli eredi diretti, ma anche alla seconda generazione che porta il suo cognome. “Anche grazie al piccolo Lorenzo, nella nostra grande famiglia la musica non manca mai, sia dentro casa che fuori“, scrive in un post. Nella clip il bambino, figlio di Giulia Facchinetti, suona il tamburo e interpreta a suo modo Pensiero. Non è la prima volta tra l’altro che il piccolo spunta fra i contenuti social di nonno Roby, visto che tempo addietro si è reso protagonista di una particolare versione di Piccola Katy. A quanto pare la sua preferita.

Video, Buon Compleanno Valerio

Foto, auguri a distanza





