Roby Facchinetti, salta il concerto a Cisterna Latina/ “Per ragioni di sicurezza…”

Il concerto di Roby Fachinetti a Cisterna Latina è stato rinviato per ragioni di sicurezza. L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram dell’ex componente dei Pooh che ha pubblicato un messaggio del sindaco della città, Mauro Carturan, che ha deciso di rinviare a data da destinarsi il concerto che si sarebbe dovuto tenere domenica 16 agosto. Una decisione maturata in piena consapevolezza dall’amministrazione comunale che ha deciso di mettere al primo posto la tutela della salute dei propri cittadini evitando manifestazioni che porterebbero ad assembramenti pericolosi per la gestiona dell’emergenza coronavirus. “La tutela della salute dei miei concittadini prima di tutto, Roby Facchinetti capirà e condividerà questa scelta”: con queste parole il sindaco di Cisterna Latino ha annunciato il rinvio dello spettacolo live.

ROBY FACCHINETTI: “VI FAREMO SAPERE IL PRIMA POSSIBILE”

Il concerto di Roby Facchinetti, per il momento annullato, sarà sicuramente recuperato come fa sapere lo staff di Roby Facchinetti attraverso la sua pagina Instagram. “Carissimi amici, per ragioni di sicurezza l’appuntamento in programma il 16 Agosto a Cisterna Latina verrà posticipato a data da destinarsi. Vi faremo sapere il prima possibile”, si legge nella didascalia a corredo della foto del comunicato del sindaco che, come fa sapere il portale H24 Notizie, ha aggiunto: “Dopo il lockdown – spiega il Sindaco – abbiamo voluto dare impulso alle attività locali rimaste chiuse per mesi, con un’estate ricca di eventi fra i quali il prestigioso concerto di Facchinetti. La situazione del contagio in Italia però, sta mutando in maniera preoccupante nelle ultime settimane e quindi, a malincuore, dobbiamo rinunciare per il momento all’evento clou che sarebbe il più pericoloso da questo punto di vista per la sua rilevanza nazionale”.







