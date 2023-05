ROCCA BRIVIO/ “Le forme dell’acqua”: un laboratorio di cultura fotografica

Anche quest’anno, tra i tanti eventi promossi dall’Associazione Roccabrivio, impegnata da oltre 40 anni nella tutela e nella valorizzazione del prezioso complesso di Rocca Brivio, ritorna l’attesa mostra fotografica collettiva de Il Laboratorio di Fotografia e Cultura di San Giuliano Milanese con il titolo “Le forme dell’acqua”.

Un tributo a questo elemento fondamentale per la vita sulla Terra – celebrato il 22 marzo con la Giornata Mondiale dell’Acqua – che oggi diventa anche fonte di ispirazione artistica per oltre 40 fotografi e un’occasione unica per ammirare attraverso più di 80 suggestivi scatti, l’intrinseca bellezza dell’acqua, la straordinarietà delle sue forme, la sua capacità di affascinarci e stupirci.

La mostra sarà aperta il 20/21 e il 27/28 maggio a Rocca Brivio, San Giuliano Milanese, dalle 10 alle 18,30. Inaugurazione sabato 20/5 alle ore 11,30. Ingresso libero.

L’evento ospiterà anche una sintesi del progetto fotografico “I(N)DIMENTICATI – 21 attimi annotati” realizzato in collaborazione con la Associazione Malati Alzheimer Melegnano. Sabato 27 maggio alle ore 16 avrà luogo un reading di brani dedicati a questa patologia, letti dagli attori dell’associazione “Il Vuoto Pieno”. Per info: Facebook/Instagram @labfotosgm – Mail: labfoto@associazioneroccabrivio.com

