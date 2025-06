È un’intervista a tutto tondo quella rilasciata dal governatore del Lazio Francesco Rocca al quotidiano Il Tempo, largamente incentrata su quanto – in questi due anni e mezzo di mandato – è riuscito a fare dal punto di vista della sanità, da sempre l’argomento che maggiormente gli sta a cuore e del quale ha deciso di tenere nelle sue mani la delega con l’obiettivo di risolvere quegli annosi problemi causati da quasi un decennio di incuria da parte dei precedenti amministratori regionali: al suo arrivo al timone della Regione, Rocca ricorda di aver trovato “un debito di 22 miliardi” aggravato “dai miei predecessori”, rivendicando di aver personalmente rimesso “i conti in ordine (..) in un anno e mezzo”.

Soffermandosi proprio sul tema della sanità laziale, il governatore Rocca sostiene di essere riuscito – dopo aver sanato i conti – ad investire effettivamente nel capitale umano, assumendo “14mila nuove unità” ed incrementando “gli organici del 20%”: l’ovvio effetto è stato quello di aumentare “i volumi delle prestazioni” e presto i risultati saranno avvertiti anche dalla popolazione; il tutto fermo restando che nel frattempo è riuscito anche a portare la “copertura delle liste d’attesa (..) al 96%” rispetto al “70% [della] giunta Zingaretti“.

Francesco Rocca: “Ecco il mio piano per la sanità nazionale e regionale, ma servirà un secondo mandato”

Veri e propri successi, insomma, quelli rivendicati da Rocca, che tuttavia ci tiene anche a mettere in chiaro che quel 4% di mancata copertura delle liste d’attesa resta pari a “150mila prestazioni all’anno” che non gli permettono di usare veri e propri “toni trionfalistici” dato che quei cittadini hanno ancora bisogno di risposte: proprio per questo ci tiene anche a chiarire che “un mandato [regionale] non basta“, precisando che in ogni caso – pur essendo pronto “al secondo mandato” – prima di tutto è importante “salvare il rapporto di fiducia con i cittadini“.

Sempre guardando al futuro – ed allargando lo sguardo dalla Regione all’intero Paese – Rocca ritiene che siano particolarmente importanti soprattutto due riforme: in primo luogo “riconoscere (..) a tutti quei medici che non hanno spazio” nei Contratti collettivi “un salario diverso, all’altezza” che sappia rendere il lavoro nel pubblico appetibile, suggerendo in tal senso di affidare la gestione dei contratti “al ministero della Salute” piuttosto che – come avviene ora – “all’Aran”.

Secondariamente, secondo Rocca è altrettanto importante chiudere la “riforma (..) dei medici di medicina generale” in modo da concedere ai singoli enti regionali la possibilità di decidere come il dottore di famiglia deve impiegare le proprie ore, avallando in tal senso l’idea delle “case della salute” che possano accogliere “degenti a minore intensità”, specialisti di ogni tipo e reparti di radiologia, utili per alleviare la pressione sugli ospedali.