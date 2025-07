Omicidio a Rocca di Papa: 61enne Guglielmo Palozzi uccide il killer del figlio sparandogli in strada, ecco cosa è successo

Un uomo è stato arrestato nelle scorse ore in quel di Rocca di Papa: si chiama Guglielmo Palozzi e la sua vicenda sta occupando le pagine di cronache delle ultime ore in quanto trattasi di un assassinio per vendetta. Palozzi, 61 anni, ha infatti freddato in centro paese Franco Lollobrigida, quello che cinque anni prima aveva ammazzato il figlio dopo una brutale aggressione per un debito di droga. Un lustro dopo e alla prima occasione possibile, Guglielmo Palozzi si è vendicato, sparando a bruciapelo all’uomo che gli ha portato via il figlio.

Il vecchio omicidio risale al 2020, quando la vittima aveva solo 34 anni: subì una violenta aggressione per un debito di droga, e Lollobrigida venne in seguito arrestato e condannato a 10 anni di galera con l’accusa di omicidio preterintenzionale. Il 61enne arrestato in queste ore, come precisa RaiNews, ha aspettato che il killer uscisse dal carcere per poi colpirlo con un solo colpo di arma da fuoco. Subito dopo i fatti l’uomo è stato arrestato e la pistola sequestrata, ma l’indagine non è ancora chiusa visto che gli inquirenti stanno ascoltando i testimoni, a cominciare dalle persone che erano presenti in città al momento dell’omicidio. In ogni caso non sembrano esservi dubbi in merito al movente, un omicidio per vendetta.

ROCCA DI PAPA, 61ENNE UCCIDE KILLER FIGLIO: COS’ACCADDE

Il giovane Palozzi fu vittima come detto sopra di una grave aggressione e dopo essere finito in ospedale in condizioni disperate dopo un pestaggio, non si riprese più morendo nel nosocomio. Poco prima di essere picchiato la vittima aveva avuto un alterco con Franco Lollobrigida per un debito, e quest’ultimo, già con precedenti alle spalle, aveva aggredito il 34enne, prendendolo a calci e pugni: un’azione selvaggia che provocò una lesione importante alla testa della vittima. Portato in ospedale fu sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ma alla fine morì a causa delle ferite riportate.

Nel frattempo Lollobrigida venne processato ma nel corso del processo il capo di imputazione passo da omicidio volontario a preterintenzionale, con una sentenza quindi ben più lieve rispetto ad una condanna per il primo reato. Evidentemente Guglielmo Palozzi non ha mai accettato quella decisione del tribunale e nelle scorse ore ha portato a termine la sua vendetta, alla prima occasione disponibile. Il sindaco di Rocca di papa, Massimiliano Calcagni, ha raccontato di aver preso un caffè con il killer poco prima dell’omicidio :”Non sembrava teso, nulla faceva supporre ciò che sarebbe accaduto qualche minuto più tardi”. Di fatto uscito dal bar Palozzi incontrò il killer del figlio e lo freddò sparandogli alla schiena.

ROCCA DI PAPA, 61ENNE UCCIDE KILLER FIGLIO: IL COMMENTO DEL SINDACO

Il primo cittadino racconta che i soccorsi sono arrivati nel giro di pochi minuti, ma l’uomo alla fine è deceduto per il colpo ricevuto: “Non esprimo giudizi, sono anche io un padre di famiglia”, aggiunge, ma “adesso Palozzi – che di lavoro fa il netturbino dei giardini pubblici – sta sullo stesso livello di chi gli ha ucciso il figlio”. Fra i primi che hanno soccorso Lollobrigida, racconta il Corriere della Sera, il vicesindaco del paese, Ottavio Atripladi, ex comandante dei carabinieri della compagnia locale. “Palozzi era una persona tranquilla – precisa ancora il sindaco parlando con il quotidiano di via Solferino – non aveva mai minacciato nessuno ne aveva mai manifestato desiderio di vendetta verso Lollobrigida”.

La morte del 34enne Palozzi fu particolarmente dolorosa per la famiglia, tenendo conto che rimase in ospedale in agonia per sei mesi, e il padre gli fu sempre accanto: “La vita della sua famiglia è stata stravolta”, racconta ancora il sindaco. Lollobrigida era stato assolto in primo grado, poi condannato in Appello a dieci anni: Palozzi era stato brutalmente pestato per un debito di 25 euro.