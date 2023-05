Rocchi, Orsato e Valeri denunciati da assistente De Meo/ Procura Figc indaga su Aia

La Procura della FIGC ha aperto una inchiesta sull’AIA dopo che il responsabile della Can A e B, Gianluca Rocchi, e gli arbitri Daniele Orsato e Paolo Valeri sono stati denunciati dall’assistente Pasquale De Meo. La querelle, come rivelato dal quotidiano pugliese L’attacco e approfondito nelle scorse ore da Repubblica, è iniziata lo scorso 7 aprile, quando il guardalinee era designato per la partita tra Milan ed Empoli.

In quella occasione aveva messo a verbale, come da procedura, le critiche dell’osservatore arbitrale Claudio Puglisi nei confronti dei vertici dell’AIA durante la presidenza Trentalange, definiti “gli amici di Torino” e accusati di avergli assegnato esclusivamente partite di Serie B e Serie C. Una mossa che avrebbe dato vita a una serie di colloqui dai toni piuttosto accesi con il designatore e con l’arbitro veneto, mentre con il fischietto romano c’erano già stati dei dissidi in precedenza. “Devi comportanti meglio”, così Daniele Orsato avrebbe ammonito Pasquale De Meo dopo la vicenda.

Rocchi, Orsato e Valeri denunciati da assistente De Meo: l’inchiesta

I colloqui tra il responsabile della Can A e B, Gianluca Rocchi, gli arbitri Daniele Orsato e Paolo Valeri e l’assistente Pasquale De Meo che li ha ora denunciati sarebbero andati avanti per diversi giorni dopo quel 7 aprile. I tre ai vertici dell’AIA avrebbero minacciato il guardalinee di metterlo ai margini del sistema per la messa a verbale delle critiche dell’osservatore arbitrale Claudio Puglisi. “Devi vergognarti, non sei uomo”, avrebbe scritto il fischietto veneto. “Io le mando a casa le persone che minano il gruppo. Non è la prima volta che crei problemi”, avrebbe aggiunto il designatore.

La Procura della FIGC ha dunque aperto una inchiesta sulla vicenda, che parte da due distinte denunce arrivate a Giuseppe Chinè: da un lato quella del comitato nazionale dell’Aia e dall’altro dello stesso Gianluca Rocchi.











