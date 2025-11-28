È stato trovato nei pressi di un hotel a Barcellona il corpo di Rocco Amato: il giovane casertano era sparito il 23 novembre ed è giallo sul decesso

Si sono rapidamente spente nelle ultime ore le speranze della famiglia e di chiunque lo conoscesse di trovare Rocco Amato ancora vivo, dopo che le autorità spagnole – in particolare quelle di Barcellona – hanno confermato di aver individuato il suo corpo nei pressi di un albergo della capitale catalana: un decesso – ci arriveremo dopo – che sembra parlare di un comune e fatale incidente, ma che presenta anche alcuni misteri e, proprio per questa ragione, le autorità spagnole hanno aperto un’indagine sulla morte di Rocco Amato, non accontentandosi di tesi semplicistiche.

Partendo dal principio, sappiamo che Rocco Amato era nato nel casertano, ma da diverso tempo aveva iniziato a inseguire la sua passione per i viaggi, che l’aveva portato – prima – a Berlino (dove, infatti, risulta essere iscritto all’Aire) e – più recentemente – a Barcellona: proprio mentre si trovava nella capitale catalana, però, lo scorso 23 novembre i familiari avevano lanciato l’allarme alle autorità perché il giovane risultava irreperibile.

È giallo sulla morte di Rocco Amato: precipitato dal terzo piano di un hotel, ma il suo corpo potrebbe essere stato spostato

Oltre alle autorità, per trovare Rocco Amato si era mobilitato anche l’intero paese di Francolise – appunto, nel casertano – dove era piuttosto conosciuto, rilanciando e ricondividendo foto e appelli a chiunque l’avesse visto: ieri, però, c’è stato il triste epilogo della sparizione, con le autorità spagnole che hanno confermato di aver trovato il corpo – ormai senza vita – di Rocco Amato su una panchina nei pressi di un hotel di Barcellona.

Le analisi immediatamente disposte dagli inquirenti – ci sarebbe anche già stata l’autopsia, ma i risultati non sono stati ancora resi noti – sembrano aver confermato in prima battuta che Rocco Amato sarebbe deceduto per un fatale incidente, precipitando dal terzo piano dell’hotel dopo essere inciampato; ma resta un grande mistero: le indagini, infatti, sembrano aver appurato che il suo corpo sarebbe stato spostato dal luogo dell’impatto alla panchina e ora si sta cercando di ricostruire gli ultimi momenti e – soprattutto – la catena di eventi che ha portato all’incidente.