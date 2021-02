Rocco Casalino/ Dal Grande Fratello a portavoce dell’ex Premier: il difficile rapporto con padre e madre

Rocco Casalino ospite della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. L’ex portavoce del Premier Conte, dopo la caduta del Governo Conte, pubblica la sua prima autobiografia dal titolo “Il portavoce” edita da Piemme. Un lungo racconto sulla sua vita in cui parla del rapporto con il padre e la madre, ma anche della sua carriera in politica. Ampio spazio alla figura di Giuseppe Conte che definisce il “padre che tutti sogniamo” che lo ha aiutato “a vedere la figura paterna in un modo completamente diverso”.

Parlando proprio del rapporto con l’ex Premier, l’ex concorrente del primo Grande Fratello intervistato da La Repubblica ha dichiarato: “sento spesso il presidente, ora è in una fase in cui sta facendo diverse valutazioni, è normale del resto: siamo usciti da pochi giorni da Palazzo Chigi e deve fare un suo percorso”. Sul futuro all’ex premier, Casalino precisa: “so che ruoli che si assumono senza sporcarsi le mani, senza fare campagna elettorale sul campo non danno un riferimento alla platea dell’astensione che ha bisogno di immagini. Sette-otto punti non li recuperi come federatore, se Conte deve scendere in campo secondo me dovrebbe farlo come leader di partito non come leader di una coalizione”.

Rocco Casalino pubblica il libro “Il portavoce”

Rocco Casalino da concorrenti del Grande Fratello a “portavoce” di Giuseppe Conte. Un grandissimo salto di qualità quello fatto dall’ex concorrente della prima ed indimenticabile edizione del reality show di Canale 5. Un percorso che l’ha portato ad occuparsi di una delle figure più importanti degli ultimi anni in ambito politico: quella del Premier Giuseppe Conte. In questi giorni Casalino ospite del programma “L’intervista” di Maria Latella a SkyTg24 si è pronunciato anche su Matteo Salvini: “è una macchina di consensi, tanto di cappello su questo. Gira, è molto sensibile al senso comune”. Non solo, sull’ex Premier Conte ha precisato: “sento spesso il presidente, ora è in una fase in cui sta facendo diverse valutazioni”. Infine Casalino ha parlato anche del nuovo Premier Mario Draghi soffermando sul discorso in Senato: “è rimasto nel suo stile, molto naturale, non studiato. Mi è piaciuto che ha toccato in modo molto importante il tema ambiente, che sarà il tema dei prossimi anni. Se devo essere sincero, sto attento all’uso delle parole, ma manca di empatia, almeno secondo me”.



