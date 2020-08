Rocco Casalino e Gabriele Rossi “flirt finto”/ “Volevano lanciare messaggio agli ex”

Cosa sta accadendo tra Rocco Casalino e Gabriele Rossi? Negli ultimi giorni l’attore e il consulente politico sono al centro di un infuocato gossip che li vorrebbe protagonisti di un flirt. I due sono stati paparazzati dal settimanale Chi in atteggiamenti piuttosto intimi, che lascerebbero ben pochi dubbi. Eppure a sollevare un bel po’ di sospetti è Dagospia. In un “Dandolo-flash” del giornalista Alberto Dandolo, si parla infatti di flirt finto, creato per uno scopo ben preciso. “Non bastano le foto ‘rubate’ e qualche cena: il flirt tra Rocco Casalino e Gabriele Rossi sembrerebbe assai farlocco”, esordisce Dandolo, che spiega poi le motivazioni di questa presunta finzione, che avrebbe a che fare con gli ex amori dei due protagonisti.

Rocco Casalino e Gabriele Rossi: ‘dispetto’ agli ex?

Insomma la presunta frequentazione tra il portavoce di Giuseppe Conte e “l’amico speciale” di Gabriel Garko non avrebbe queste fondamenta solide o, comunque, del tutto veritiere. Rocco Casalino “Aveva bisogno di una distanza di sicurezza dall’ex discusso fidanzato cubano – invece Gabriele Rossi – voleva lanciare un messaggio al suo amico del cuore farfallone, Gabriel Garko?”, scrive ancora il giornalista per Dagospia. L’interrogativo sarcastico lascia poi spazio ad una conclusione altrettanto pungente: “I due ex gieffini (Gabriele Rossi è stato concorrente nel 2016, ma dell’edizione Vip, ndr) dovrebbero andare a lezione di comunicazione dal mitologico Lucherini”. Che l’intuizione di Dandolo sia giusta?



© RIPRODUZIONE RISERVATA