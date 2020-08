Rocco Casalino e Gabriele Rossi stanno insieme?/ Foto bacio e José Carlos Alvarez…

Rocco Casalino ha ritrovato l’amore? Pochi giorni dopo la notizia della segnalazione dell’ex fidanzato José Carlos Alvarez all’Antiriciclaggio, il portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato paparazzato con Gabriele Rossi. A svelarlo è “Chi” che domani, mercoledì 5 agosto 2020, pubblicherà le immagini esclusive della serata romana trascorsa da Casalino, da poco single dopo una lunga storia vissuta apertamente, in compagnia dell’attore che invece per anni è stato accanto a Gabriel Garko e che poi è sparito dal suo fianco, con la stessa discrezione con cui aveva vissuto la loro amicizia. I due hanno trascorso una cena a lume di candela, poi si sono concessi una passeggiata tra le meraviglie di Roma. Quella di Casalino sembra anche una risposta alle scuse dell’ex dopo il caos mediatico che aveva causato con la vicenda del trading online, finendo nel mirino dell’antiriciclaggio a causa dei suoi movimenti bancari.

ROCCO CASALINO CON GABRIELE ROSSI DOPO JOSÉ CARLOS ALVAREZ

Nella foto anticipata da Chi, e che sarà in edicola domani, Rocco Casalino e Gabriele Rossi si scambiano un tenero bacio sulle labbra. Per ora né il portavoce del premier Giuseppe Conte né l’attore, noto per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, hanno commentato le foto apparse sul settimanale edito da Mondadori. Negli ultimi giorni è invece intervenuto l’ex fidanzato di Casalino, José Carlos Alvarez, per scusarsi pubblicamente per l’accaduto e per confermare la totale estraneità dell’ex ai fatti. «Mi vergognavo, sono caduto in una profonda depressione, ho anche pensato di suicidarmi. Ed è da quel momento che è iniziato il nostro distacco. Lui mi vedeva negativo ma non capiva perché. E poi Rocco è sempre al lavoro, sempre in viaggio con il Premier, come potevo dirgli una cosa del genere?». Ancor più discreto di Casalino è Gabriele Rossi, popolare grazie alla ficition “L’onore e il rispetto”, dove ha conosciuto Gabriel Garko. Poi sono arrivate altre serie e la partecipazione alla prima edizione del GF Vip, che ha concluso al secondo posto.



