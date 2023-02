Rocco Casalino e il padre violento “non lo perdono”/ “Picchiava mamma, gli ho augurato la morte”

L’infanzia difficile di Rocco Casalino: il rapporto con il padre, “picchiava mia madre”

Rocco Casalino e il rapporto con il padre violento. L’ex portavoce di Giuseppe Conte in una autobiografia ha parlato del complicato rapporto con il padre a cui è arrivato perfino ad augurare la morte. “È la punizione che gli ho inflitto per bilanciare il male subito per anni. Mi serviva per perdonarlo. Avevo troppa rabbia dentro per farlo prima” – ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello che a distanza di tempo dalla scomparsa del papà ha ammesso – “il dolore più grande è stato non subire violenze fisiche da mio padre, ma vederlo picchiare mia madre e non poterla difendere in alcun modo. Ogni anno, però, da quando è morto, riesco a gestire meglio quei brutti ricordi”.

Violenze alla madre, ma anche un atteggiamento e comportamento in casa non proprio edificante quello del padre che ha fatto vivere il Rocco bambino in condizioni di povertà: “ho sempre sofferto un gran freddo a casa. Mio padre non accendeva il riscaldamento per risparmiare e quindi ora non mi interessano i soldi o avere una casa grande, anzi, ma la casa deve essere molto calda”.

Rocco Casalino, la dura confessione: “ho augurato la morte a mio padre”

“Muori. Devi morire”. Questo è l’augurio che Rocco Casalino è arrivato a fare al padre violento che per anni ha picchiato la madre. Nel suo libro ha sviscerato tutto il suo dolore parlando di un padre padrone: “non è facile per un figlio parlare così di suo padre, è importante far capire a tutti quegli uomini che picchiano le donne la violenza che provocano anche sui figli che vivono indirettamente questo dolore, un dolore infinito. Un marito che picchia la moglie deve rendersi conto di quello che fa non solo verso la donna, ma anche verso i figli. Io sono arrivato ad odiarlo, c’è voluto un processo molto lungo per recuperare questa cosa che ti divora”.

Il padre picchiava la madre e lui e la sorella per evitare di prenderle si rinchiudevano in bagno, l’unica stanza che si chiudeva a chiave. Dopo la morte del padre ha detto: “è la punizione che gli ho inflitto per bilanciare il male subito per anni. Mi serviva per perdonarlo. Avevo troppa rabbia dentro per farlo prima”.











