Rocco Casalino, fidanzato cubano segnalato all’Antiriciclaggio/ “Operazioni sospette”

Il fidanzato di Rocco Casalino è stato segnalato all’Antiriclaggio della Banca d’Italia dall’istituto presso cui ha aperto il conto corrente. A riportarlo è oggi La Verità, notizia poi confermata da altre prestigiose testate. Il 30enne cubano Josè Carlos Alvares è finito nel mirino dell’Istituto per una serie di pagamenti verso siti di trading online, basti pensare a Plus500 e Fortissio.com. Il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro ha spiegato che le somme prese in considerazione hanno insospettito le autorità di controllo per l’elevato importo, considerando il «bilancio economico del cliente». Secondo la ricostruzione, il 30enne avrebbe beneficiato dell’indennità di disoccupazione nel corso dei mesi di lockdown a causa della chiusura del locale dove lavorava come cameriere. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, considerando che sul conto di Alvarez risultano movimenti per circa 150 mila euro.

FIDANZATO ROCCO CASALINO SEGNALATO ALL’ANTIRICICLAGGIO: “OPERAZIONI SOSPETTE”

La Verità ha citato il presunto conflitto di interessi, considerando che Josè Carlos Alvarez è fidanzato con «un uomo che conosce in anteprima le decisioni del governo»: il quotidiano ha infatti messo in risalto che il compagno di Rocco Casalino avrebbe potuto guadagnare scommettendo online su determinati titoli. Il cubano ha fornito spiegazioni alla banca, motivando che la carta di credito è posseduta dalla madre che vive a Cuba, anche se l’istituto ha obiettato: «L’utilizzo fisico della carta non esclude la possibilità di compiere operazioni online da parte del segnalato». Ed a tal punto sono ritenuti sospetti scambi di bonifici «tra rapporti collegati con causali generiche, unitamente a operazioni di trading probabilmente eseguite da soggetto terzo».

Come dicevamo, la notizia ha fatto il giro dei social network ed è giunta rapida la versione di Rocco Casalino in una nota riportata da Il Tempo: «Jose Carlos Alvarez è vittima del trading online […] Preciso che Alvarez non ha mai acquistato titoli italiani o collegati all’attività di governo. In alcun modo la mia persona è ricollegabile a questa sua attività. Infatti, non ero al corrente di quanto stesse accadendo né ho mai condiviso con lui informazioni riservate. L’unica informazione che avevo era che stesse seguendo un corso di trading online, che era diventata una sua passione, non che stesse consumando i suoi risparmi».



