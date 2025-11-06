L'ex portavoce di Giuseppe Conte, Rocco Casalino, ha annunciato l'uscita dal Movimento 5 Stelle: ecco che cosa farà adesso l'ex Grande Fratello

Rocco Casalino ha deciso di lasciare il partito politico del Movimento 5 Stelle. Si tratta di uno dei pentastellati più “anziani” del gruppo, tenendo conto che ha “preso la tessera” ben dodici anni fa. Nel corso della sua carriera politica ha ottenuto ruoli e compiti sempre più importanti, arrivando a essere uno dei più intervistati negli anni del governo Conte, essendo stato lo stesso il suo ex portavoce, nonché il responsabile della comunicazione del Movimento 5 Stelle.

Oggi, dopo dodici anni dal suo ingresso, Rocco Casalino ha deciso di salutare gli stellati, con l’obiettivo di iniziare un nuovo percorso lavorativo e professionale. Nell’annunciare la sua uscita di scena dal Movimento 5 Stelle, così come dalla politica, l’ex concorrente del Grande Fratello ha rilasciato anche una dichiarazione, specificando di avere rispetto per quanto fatto fino a oggi dal Movimento 5 Stelle, ma nel contempo di sentire il bisogno di intraprendere un “percorso più autonomo” e, soprattutto, di una diversa “libertà creativa”.

ROCCO CASALINO, LASCIA IL M5S: “NUOVE SFIDE E NUOVI TRAGUARDI”

Per l’ex portavoce dell’ex presidente del Consiglio è quindi giunto il momento di “affrontare nuove sfide e raggiungere nuovi traguardi”. Casalino ha ben in mente quale sarà il suo prossimo step, o perlomeno in quale campo: quello dell’informazione. Secondo quanto raccolto dal quotidiano la Repubblica, infatti, l’ormai ex esponente del Movimento 5 Stelle dovrebbe dirigere una testata giornalistica online, anche se non è ben chiaro di quale si tratti: un progetto nuovo o qualcosa di già esistente che cambia quindi direzione? Lo scopriremo prossimamente.

Nel contempo Casalino non ha mai nascosto la sua passione per il giornalismo: “Ma per ora non aggiungo altro”, ha spiegato. In contemporanea, Rocco Casalino starebbe meditando anche un ritorno in televisione, sul piccolo schermo, lì dove è iniziata di fatto la sua carriera. L’ex Movimento 5 Stelle gradirebbe infatti un ruolo come opinionista, ma nei talk show politici, visto il suo freschissimo incarico.



ROCCO CASALINO, L’USCITA DAL M5S NON E’ LEGATA A TENSIONI INTERNE

Secondo quanto riferito da alcune fonti interne ai pentastellati, questo addio di Casalino non è legato a diverse opinioni con Giuseppe Conte, visto che entrambi si stimano e collaborano, anche se – qualcuno fa notare – nelle ultime uscite Casalino aveva chiesto una marcia in più al Movimento 5 Stelle: “Qualcosa di più ampio e meno ideologico” – aveva detto in una recente intervista – “così da non perdere il consenso a sinistra, oltre ad aver perso quello a destra.”

Vedremo quindi quale sarà il prossimo capitolo professionale di Rocco Casalino, che l’Italia imparò a conoscere ben venticinque anni fa, nel lontano 2000, quando per la prima volta venne mandato in onda il Grande Fratello. Lo sconosciuto tedesco trapiantato in Puglia, dopo il GF e alcune esperienze in TV, iniziò ad appassionarsi alla politica, entrando nel 2011 nel Movimento 5 Stelle e facendone parte poi ufficialmente due anni dopo.