Rocco Casalino, l’autobiografia choc/ “Dissi a mio padre ‘Devi morire, muori’”

Uscirà martedì prossimo, 16 febbraio, l’autobiografia di Rocco Casalino, il portavoce del presidente del consiglio uscente. La Verità ha anticipato qualche passaggio del libro sulla vita di quello che resta senza dubbio il portavoce più chiacchierato della storia della repubblica italiana. Un racconto a tratti duro quello di Rocco Casalino, con il numero due di Conte che ha dovuto crescere con un padre violento e alcolizzato; fu costretto a dormire nella vasca del bagno, unica stanza che si poteva chiudere a chiave, e durante l’ultimo saluto al papà in punto di morte scatenò la sua rabbia: «Muori. Devi morire – Pronuncio queste parole con lingua ferma. Senza rabbia. Parole ferme, dure, normali… Sono sollevato. Tutto il male che mio padre aveva fatto a mia madre, a me e mia sorella…».

Una vita difficile fin dai primi anni, quando il portavoce viene bullizzato dai suoi compagni di scuola nel periodo in cui la sua famiglia vive in Germania. Quindi gli anni di studio, la laurea in ingegneria e le difficoltà nel trovare lavoro, poi arrivò la svolta nel 2000, la prima edizione del Grande Fratello con 16 milioni di telespettatori incollati allo schermo. «Sono qui con la mia ragazza, ma mi piacciono anche gli uomini», le parole ai provini che convincono gli autori: Rocco Casalino resterà 93 giorni nella casa più spiata d’Italia, sfiorando la finale e raggiungendo una notorietà fino ad allora soltanto sognata.

ROCCO CASALINO, L’AMORE PER IL M5S, LE CENE ISTITUZIONALI…

Dopo la parentesi televisiva, che molti non gli hanno mai perdonato, l’approdo in politica fino alla folgorazione da parte del Movimento 5 Stelle e del Vaffa day di Beppe Grillo. Scala quindi il mondo grillino, divenendo il capo comunicazione e poi affiancando dal 2018 il professor Giuseppe Conte, “avvocato del popolo” e presidente del consiglio. Sono gli anni della politica vera, delle cene istituzionali al fianco di Angela Merkel e di Donald Trump, e gli anni anche della rivalsa, con il pensiero a chi lo bullizzava da ragazzino. «Non mi ha regalato niente nessuno, questo è sicuro – scrive Rocco Casalino in una delle sue 272 pagine – e se sono orgoglioso di dove sono arrivato non è tanto per il ruolo che ricopro ma perché non dimentico mai da dove sono partito, cioè dalle condizioni più svantaggiate dell’universo».



