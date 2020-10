Rocco Casalino, polemica per l’uso della mascherina/ “Perché non copri il nasino?”

Mentre si parla di nuova ondata di Covid e ulteriori restrizioni per il nostro paese, a scatenare la polemica sono alcune foto che ritraggono Rocco Casalino. Il portavoce del premier Giuseppe Conte è stato beccato dai paparazzi del settimanale Nuovo che, nel numero in edicola da giovedì 22 ottobre, mostra gli scatti che lo vedono con la mascherina abbassata sotto il naso. Un uso dunque scorretto di quella che il governo da mesi sta promuovendo come arma primaria contro il contagio. “Il governo corre ai ripari e impone nuove strette anti covid. – scrive Riccardo Signoretti su Instagram, mostrando lo scatto incriminato – Il premier Conte invita a rispettare tutte le regole e di certo anche quella di coprire naso e bocca con la mascherina. Però il suo portavoce, Rocco Casalino, in un momento di distrazione va in giro a naso scoperto: prima al mercato, poi dal barbiere.” si legge.

Riccardo Signoretti punge Rocco Casalino per l’uso della mascherina: sul web c’è chi lo difende…

Il capo ufficio stampa nonché portavoce del presidente del Consiglio Conte, nella foto mostrata in anteprima da Riccardo Signoretti, è a passeggio all’aperto ma indossa, dunque, la mascherina in modo scorretto, lasciando fuori il naso. Un’immagine che fa sicuramente discutere in questo periodo, vista anche la figura che ricopre Rocco Casalino in campo politico. Intanto, proprio sotto il post pubblicato dal direttore del settimanale, non sono mancate le prime critiche ma c’è anche chi ha voluto giustificarlo: “Può succedere che scenda la mascherina, non credo che faccia così tutti i giorni…” ha fatto notare un utente.





