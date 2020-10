Rocco Casalino positivo al Covid-19/ “Lievi sintomi. L’ultimo contatto con Conte…”

Rocco Casalino è positivo al coronavirus. L’assenza del portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla conferenza stampa di oggi per il nuovo Dpcm non è passata inosservata. Proprio in quei minuti è uscita la notizia dell’isolamento fiduciario di Casalino, che successivamente ha annunciato di essere affetto dal Covid-19. “Ho scoperto ieri sera, dopo il sopraggiungere di sintomi lievi, di essere positivo al Covid-19”, ha dichiarato il portavoce del premier. Dunque, stando alle sue stesse parole, rientra tra i cosiddetti pauci sintomatici, quei soggetti che cioè sviluppano sintomi di lieve entità. “L’ultima volta che ho lavorato in Presidenza del Consiglio è stata martedì”, ha precisato Rocco Casalino, il quale ha poi garantito di aver adottato “come sempre tutte le misure di sicurezza”, cioè mascherine e distanza. “In ogni caso ancora mercoledì risultavo negativo al tampone”, ha concluso.

ROCCO CASALINO HA COVID-19, POSITIVO ANCHE IL COMPAGNO

L’annuncio di Rocco Casalino ha fatto seguito alla notizia esclusiva lanciata da Selvaggia Lucarelli su Tpi proprio nei minuti in cui si attendeva la conferenza stampa di Giuseppe Conte. La giornalista ha rivelato infatti che il portavoce del premier si trova in isolamento fiduciario e il suo ultimo contatto col presidente del Consiglio Conte è avvenuto nella giornata di martedì, mantenendo la distanza di sicurezza. Inoltre, ha fornito un particolare in merito alla positività al coronavirus di Rocco Casalino. Il portavoce del premier è risultato affetto dal Covid “a seguito della riscontrata positività del suo compagno e convivente Josè Carlos, lunedì scorso”. Quest’ultimo è asintomatico. “Il portavoce del premier sta trascorrendo la quarantena fiduciaria in casa con lui”, ha concluso Selvaggia Lucarelli. La notizia ha anche scatenato il gossip, visto che Rocco Casalino aveva annunciato la fine della relazione col compagno Josè Carlos Alvares.



