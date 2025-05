Dopo l’inizio de L’Isola dei Famosi 2025 spuntano i primi retroscena e pettegolezzi sul cast. Ad esempio, alcune voci hanno fatto sapere che Rocco Casalino avrebbe rifiutato di partecipare al reality di Canale 5 dopo che Mediaset gli ha detto “no” alla richiesta di un cachet troppo alto. L’ex portavoce di Governo si sarebbe quindi opposto alla cifra offerta per essere uno dei concorrenti del programma condotto da Veronica Gentili, insoddisfatto di quanto gli è stato offerto. Al reality ha fatto una controfferta che però è stata negata. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e la cifra folle che voleva dall’Isola dei Famosi.

Mercoledì 7 maggio è iniziata ufficialmente la nuova edizione del programma, stavolta condotto da Veronica Gentili (che non ha convinto molto il pubblico). I naufraghi sono atterrati alle Honduras e mentre il cast veniva presentato si sono rincorsi alcuni pettegolezzi riguardo alla scelta dei concorrenti, e tra questi è spuntato il nome di Rocco Casalino. In passato, infatti, il politico è stato al Grande Fratello riscuotendo molto successo su Canale 5 e proprio per questo motivo è risultato appetibile a Mediaset in questa edizione.

Rocco Casalino rifiuta ruolo di opinionista de L’Isola dei Famosi 2025: la bomba di Selvaggia Lucarelli

A rivelare tutto è stata Selvaggia Lucarelli, la quale ha spifferato tramite la sua famosissima newsletter che Rocco Casalino era stato contattato da Mediaset per averlo tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2025. Addirittura, la giornalista parla di un lavorone da parte dell’emittente, che avrebbe tentato il tutto per tutto pur di averlo finalmente all’interno del cast ma a quanto pare l’ex portavoce avrebbe detto un secco no.

Selvaggia Lucarelli ha poi spiegato che il motivo del “no” di Rocco Casalino risiederebbe nel cachet rifiutato dall’azienda. Lui avrebbe proposto 1 milione di euro per la sua presenza all’Isola, mentre Mediaset gli avrebbe fatto una controfferta di 400mila euro rifiutata categoricamente. Ma non è finita qui. Selvaggia lancia un’altra bomba: a quanto pare a Casalino era stato offerto il ruolo di opinionista ma anche per questo ruolo non ha accettato.