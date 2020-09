Rocco Casalino/ Salta la reunion del Grande Fratello 1 in tv? Torna il sereno con Josè Carlos Alvarez

Rocco Casalino, ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, ha fatto della sua notorietà una carta vincente per avvicendarsi alla politica italiana ed entrare a farne parte in maniera discreta ma convinta. Oggi portavoce del premier Giuseppe Conte, dovrà disertare proprio per via dei suoi impegni alla reunion con il resto dei suoi ex inquilini del GF 1, in programma a Live Non è la d’Urso. Nato da una famiglia pugliese, Rocco Casalino trascorre i primi anni di vita tra la Germania e l’Italia e, proprio in Puglia, completa gli studi diplomandosi come perito tecnico commerciale; a seguire ha proseguito gli studi presso l’università di Bologna laureandosi in ingegneria elettronica. Dopo la partecipazione, avvenuta nel 2000, al Grande Fratello, Casalino ha continuato a farsi notare sul piccolo schermo partecipando come ospite a numerose trasmissioni televisive. A seguire decise di iniziare un corso di recitazione e nel 2004 divenne conduttore su Telelombardia prima di voltare definitivamente pagina.

ROCCO CASALINO, LA CARRIERA IN POLITICA

La carriera politica di Rocco Casalino inizia all’interno del Movimento Cinque Stelle dove riesce a conquistare la fiducia di Casaleggio e di Di Maio; i tentativi di imporsi all’interno dello scenario politico lombardo passano per una candidatura alle regionali che si è conclusa con poco successo. Nel 2014, dopo un periodo come vice responsabile della comunicazione del Movimento Cinque Stelle, acquisisce il controllo completo del settore. Queste esperienze sono state, indubbiamente, molto utili per i successivi risvolti della sua carriera politica. Quest’anno, infatti, si è sicuramente palesato come l’anno della svolta. A seguito della crisi del governo gialloverde, Rocco Casalino ha continuato ad essere il portavoce del Governo Conte bis. Di recente si sono susseguite una serie di voci relativamente al suo stipendio e, molte indiscrezioni vogliano che l’importo della sua retribuzione lorda annua superi i 114 mila euro, compenso, quest’ultimo, del Presidente del Consiglio Conte, come riportava anche L’Espresso.

CRISI SUPERATA CON JOSÈ CARLOS ALVAREZ

Dal canto suo Rocco Casalino si dichiara molto orgoglioso e soddisfatto del suo percorso professionale che, tra l’altro, l’ha visto inviato per Sposini oltre che giornalista con all’attivo una serie di inchieste. A tal proposito ha dichiarato che, se potesse disporre di una bacchetta magica, vorrebbe cancellare la sua biografia su Wikipedia e, forse, se potesse tornare indietro nel tempo eviterebbe di lasciarsi coinvolgere nell’esperimento sociale e psicologico che è stato il reality del GF a cui deve, indubbiamente, l’indipendenza economica acquisita all’epoca e la notorietà al grande pubblico. Per quanto concerne la vita privata dell’ex concorrente del Grande Fratello, Casalino aveva dichiarato di essersi lasciato con il compagno cubano Josè Carlos Alvarez Aguila. La separazione poteva essere avvenuta a fronte delle indiscrezioni emerse sul Josè: sembrerebbe che fosse stato segnalato dall’Antiriciclaggio per delle operazioni di trading online di qualche migliaia di euro. Tuttavia qualche foto dei paparazzi farebbero intendere il contrario, mostrando Rocco Casalino amorevolmente abbracciato al suo compagno Josè. Dopo i malumori e le incomprensioni, infatti, sono stati recentemente paparazzati dal settimanale Chi nuovamente insieme a Gallipoli dove hanno noleggiato una barca per un’escursione di coppia, tra effusioni, tenerezze e ritrovata serenità.



