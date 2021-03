Rocco Casalino scappa da inviata La7/ Video, portavoce dribbla le domande su Benotti

Rocco Casalino ha dimostrato di essere decisamente allenato in occasione di un servizio andato in onda durante l’ultima puntata di Non è l’Arena, noto talk show condotto da Massimo Giletti su La7. L’inviata del programma, Francesca Carrarini, si era appostata di fronte alla sua abitazione per fare delle domande all’ex portavoce di Giuseppe Conte, ma questi l’ha dribblata velocemente mettendosi in fuga a piedi. La Carrarini chiedeva in particolare un commento su Mario Benotti, consigliere ed imprenditore coinvolto nella famosa vicende delle mascherine contraffatte, macchia che come scrive Il Tempo, ha probabilmente contribuito alla sostituzione dell’ex Commissario per l’emergenza covid, Domenico Arcuri, con il Generale Figliuolo.

Fatto sta che la giornalista di Non è l’Arena non è riuscita a strappare nemmeno una parola a Rocco Casalino nonostante un paio di tentativi: “No no non si metta a correre – le parole dell’inviata come potete poi visionare nel video postato qui sotto – la prego, non ce la faccio mica a prenderlo”. E ancora: “Aspetti un secondo una domanda solo sul caso Benotti, no la prego non corra di nuovo, solo una domanda per favore, aspetti un attimo Casalino per favore”, niente da fare.

ROCCO CASALINO IN FUGA DA LA7: IL COMMENTO AMARO DELL’AMURRI

Duro il commento della giornalista Sandra Amurri, presente in studio a Non è l’Arena, che subito dopo la messa in onda del servizio si è rivolta così a Giletti: “Uno che ha fatto il giro di tutte le televisioni, non ne ha mancata una, per presentare un libro, in quanto portavoce per raccontare la sua storia, va benissimo, e che fino a ieri comunque i giornalisti non mi pare che li considerasse nemici da oggi lui non risponde più, non ha neanche l’educazione Massimo (Giletti ndr) scusami, l’educazione: ai una collega, ti fermi a parlare, le dici ‘scusami, guarda, su questo argomento io non so’, parli, non scappi”. Giletti ha chiuso la querelle con il sorriso, dicendo: “Casalino corre molto bene, è sparito velocissimo. Mi ha mandato un messaggio sul telefonino mi ha detto che è pronto a chiarire eventualmente delle cose però noi aspettiamo”, e l’Amurri ha replicato: “Tutti pronti, ma non si vede mai nessuno”. Qui il video di Rocco Casalino.



