Rocco Casalino/ Video: “Toninelli e Bonafede ottimi ministri. Fede? Non credo in Dio”

«Mi auguro di avere un futuro»: così Rocco Casalino nella lunga intervista rilasciata a Le Iene. L’ex portavoce di Palazzo Chigi ha da poco pubblicato il suo libro ed ha rivelato: «Conte l’ha letto, prima di autorizzare la pubblicazione l’ho dovuto fare leggere perché ero terrorizzato che non gli piacesse. Mi ha detto: “Sarai primo in classifica”. Quanto ci farò con questo libro? Più di 100 mila euro».

«Ora sono disoccupato, ma non finirò in cassa integrazione. Da quando sono in politica, il mio patrimonio personale è diminuito di 150 mila euro», ha aggiunto Rocco Casalino, che ha poi parlato dei ministri migliori dei governi Conte: «Secondo me i ministri più bravi erano Gualtieri, Di Maio, Bonafede, anche Patuanelli e la Dadone. Anche Toninelli? Soprattutto Toninelli: quando decidi di andare contro un certo sistema, non ti salvi più».

ROCCO CASALINO: “CONTE É UN BELL’UOMO”

Rocco Casalino si è poi soffermato su Giuseppe Conte: «Io ho un’ammirazione profonda per Conte, è stato un premier unico. Era rispettato da tutti: Merkel, Macron, von der Leyen… Quando entrava Conte, si sentiva, era un italiano che si faceva rispettare. Ha ottenuto soldi a fondo perduto e parte di debito, ma non può spenderli lui». «Conte è affettuoso e molto simpatico, tutti sono innamorati di lui», ha aggiunto l’ex portavoce, che ha poi parlato di lui a livello fisico: «Lo trovo un bell’uomo». Dopo una battuta sulla fede – «Non credo in Dio» – Rocco Casalino ha ironizzato: «Per un milione, ma anche per 10 mila euro, andrei con una donna. Ho avuto molte donne nella mia vita ed è stato amore vero». Clicca qui per il video dell’intervista.



