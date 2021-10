Rocco, figlio di Claudio Amendola e Francesca Neri / “Lui il più fortunato perché..”

Chi è Rocco Amendola?

Rocco Amendola è il figlio degli attori Claudio Amendola e Francesca Neri. E’ nato nel 1999 e ha due sorelle, nate dal precedente matrimonio di suo padre: Alessia, classe 1984, e Giulia, classe 1989. Dopo la nascita del figlio, Francesca Neri ha deciso di fare un passo indietro nel mondo dello spettacolo, per dedicarsi completamente alla crescita di Rocco.

Raffaella Fico e il fidanzato Piero Neri/ Biagio D'Anelli "Qualcosa non quadra"

In un’intervista a Verissimo da Silvia Toffanin, Claudio Amendola ha raccontato: “Francesca ha scelto di occuparsi di nostro figlio. Penso che lei non si sia mai sentita amata così tanto nel corso della sua vita”. Rocco Amendola, il frutto dell’amore tra Claudio e Francesca, è stato il più fortunato dei suoi figli, secondo il padre, perché ha potuto contare su due genitori maturi.

AMICI 2021/ Eliminati e diretta 3 ottobre: Mirko fuori e Celentano sbrocca

Rocco Amendola, il padre Claudio: “Ho saputo dirgli no”

Nel corso di una interessante intervista rilasciata da Mara Venier, a Domenica In, l’attore Claudio Amendola aveva descritto in questi termini il rapporto con il figlio Rocco: “Ho imparato a dire qualche no con lui”. Come detto, secondo l’artista romano, Rocco è in un certo senso il più fortunato dei suoi figli: “Sì perché ha trovato un papà più maturo. Con lui ho saputo dire qualche no. Ai miei nipoti invece permetto tutto. Sono un nonno pazzo di loro che si gode il non avere le responsabilità dei genitori”.

GIANFRANCO VISSANI/ Ricetta della Carbonara perfetta: i consigli alle Gemelle Kessler

Del piccolo di casa Amendola-Neri non si hanno molte informazioni, se non la passione trasmessa dal padre per il calcio. A tal proposito l’attore ha raccontato di aver nascosto per anni alcuni suoi i pupazzi facendogli credere che li avessero rubati i tifosi della Lazio. Come è noto, Claudio Amendola è un accanito tifoso della Roma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA