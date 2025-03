Rocco Hunt a Verissimo: “Devo alla mia famiglia il successo”

Il giovane cantante napoletano ha raccontato la sua esperienza al Festival di Sanremo, raccontando le emozioni della gara e il rapporto con il figlio Giovanni: “Da piccolo era diventato uno spoiler vivente, adesso è lui il primo a chiedermi attenzione sulle canzoni che ancora devo lanciare” ha ammesso l’artista nel salotto di Silvia Toffanin.

“Io devo alla mia famiglia e ai sacrifici fatti il successo, non hanno mai lasciato il loro lavoro, mio papà fa lo spazzino e mia mamma fa la casalinga, tante volte provo a far smettere mio padre, che dice sempre che lo fa per ricordarci l’umiltà, lui è un fanatico di Padre Pio, è devoto e credente, deve a lui questa rinascita nella sua vita. Da piccolo abbiamo vissuto momenti difficili, non mi ha mai fatto mancare niente. Mi sorprese una notte mentre facevo rap, mio padre si fece il segno della croce quando mi vide, pensava fossi pazzo” ha scherzato Rocco Hunt a Verissimo.

Rocco Hunt e l’addio alla musica: “Mi trovai in una crisi generazionale”

Rocco Hunt è intervenuto nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha colto l’occasione per raccontare anche i momenti più complessi affrontati lungo la sua carriera.

“Nel nostro ambiente sembra che sia tutto bello, ma sono i momenti brutti che ci fortificano, ci sono le difficoltà, quelle cose che poi ci danno la forza per goderci poi i momenti belli. Io ho avuto un momento di difficoltà sul lavoro, mi sono trovato dentro un cambio generazionale, non sapevo più quale fosse la mia dimensione, c’erano incomprensioni con il mio team di allora, forse fu una cosa esasperata il mio addio alla musica, a volte le cose non sono sempre perfette, sui social c’è una superficialità di fondo che può illuderci, anche le persone che sembrano perfette hanno difficoltà e sofferenze”. Sulla famiglia, Rocco Hunt ha rivelato: “Quando nasce un bambino capisci che non sei più tu la star in famiglia, sul gruppo social si parla sempre di Giovanni, mio figlio mi ha fatto mettere la testa sulle spalle e andare avanti”.

