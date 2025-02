“Mi manca assaje mamma mia” canta Rocco Hunt nella canzone presentata a Sanremo 2025: Mille vote ancora. Una dedica alla sua mamma Alfonsina, che è stata protagonista di un momento toccante nel corso della finale della kermesse. Poco prima di pronunciare questa frase della sua canzone, nel pieno della sua ultima esibizione all’Ariston per quest’anno, Rocco ha abbandonato il palco, scendendo tra il pubblico per raggiungere proprio lei: la sua mamma.

Ada, chi è la compagna di Rocco Hunt/ "Genitori giovani, cresciamo insieme a Giovanni"

Rocco Hunt, momento toccante con la mamma Alfonsina a Sanremo 2025: abbracci e lacrime

La donna lo ha infatti raggiunto negli ultimi giorni del festival proprio dopo aver ascoltato il testo della sua canzone sanremese. “Ragazzi, appena mia mamma ha sentito la canzone ‘mi manca assaje mamma mia’, è venuta con la macchina stanotte”, ha infatti rivelato il cantante sui social , mostrandosi in compagnia della donna. E per la finale di Sanremo 2025, mamma Alfonsina era anche seduta nel pubblico dell’Ariston. Motivo per il quale Rocco, nel pieno dell’esibizione, ha lasciato il palco correndo dalla sua mamma e cantando insieme a lei, vistosamente commossa, una parte della canzone, dopo essersi scambiati un abbraccio toccante. Un momento sicuramente indimenticabile di questo Sanremo, in primis per il cantante campano.