Rocco Hunt canta Caramello con Elettra Lamborghini e Lola Indigo/ Tormentone dell’estate?

Rocco Hunt unisce le forze con Elettra Lamborghini e Lola Indigo: il nuovo singolo per l’estate 2022

Rimasto “orfano” dal punto di vista musicale di Ana Mena, con cui collaborava nell’estate 2021 in Un bacio all’improvviso, Rocco Hunt rilascia in queste ore Caramello featuring Elettra Lamborghini e Lola Indigo. Una canzone che strizza l’occhio ai tormentoni tipici dell’estate e che si candida al titolo di super hit dell’estate 2022. Il brano Caramello esce per Epic –Sony Music Italy su tutte le piattaforme musicali oggi, in data odierna venerdì 17 giugno 2022, una data segnata da diverse uscite musicali pensate per l’estate 2022, come quella di Baby K e Mika sulle note di Bolero.

Elettra Lamborghini, papà Antonio/ "L'ho ostacolata ma l'apprezzo. Mamma? È dolce…"

In vista del rilascio di Caramello, la queen del twerk Elettra Lamborghini ha intanto condiviso via social degli scatti seducenti, che la immortalano in un succinto bikini lilla, che evidenzia della popstar le curve giunoniche e la perfetta forma fisica, unitamente al caschetto in tinta color caramello dei suoi capelli, che si impone tra le preannunciate tendenze in fatto di hair-styling per l’estate 2022.

Elettra Lamborghini, statua di cera al Madame Tussauds/ Lei: "Ha le t*ttone come me!"

Caramello è il tormentone dell’estate?

Caramello è stata scritta da Rocco Hunt insieme alla regina delle bop estive, Federica Abbate, e l’altro autore stimato da pubblico e critica Davide Petrella. La Musica e la produzione del singolo sono invece a prima firma di Zef. Rocco Hunt ha collezionato oltre 25 dischi di platino solo negli ultimi 2 anni tra Italia, Spagna e Francia, e vanta collaborazioni internazionali e oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify Italia, con un repertorio che registra nel complesso 2.3 miliardi di ascolti in streaming.

Che quindi il trio formato con Lola Indigo e Elettra Lamborghini possa rivelarsi un successo per Rocco Hunt, con il rilascio di Caramello, che fa da preludio all’estate 2022? Staremo a vedere quali riscontri avrà il nuovo singolo estivo, candidato all’elezione del tormentone dell’imminente stagione estate 2022.

AfroJack, marito Elettra Lamborghini/ Lei: "lo amo per il suo cuore e gentilezza"

© RIPRODUZIONE RISERVATA