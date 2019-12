Rocco Hunt/ Che record per il rapper! Il suo singolo… (L’anno che verrà)

Rocco Hunt è senza ombra di dubbio uno dei rapper italiani di maggior successo dell’ultimo decennio. Chi meglio di lui, dunque, per concludere il 2019 e accogliere con un sorriso il 2020? Questo dev’essere stato l’interrogativo retorico che i vertici di Rai Uno si sono posti quando hanno selezionato gli artisti che questa sera animeranno la trasmissione “L’anno che verrà”, condotta da Amadeus e tesa a traghettare migliaia di telespettatori direttamente nel nuovo anno con brindisi, balli e tanta buona musica. D’altro canto, Rocco Pagliarulo (questo il vero nome di Hunt), ha registrato un incredibile successo negli ultimi dodici mesi, balzando in vetta a tutte le classifiche anche grazie alle collaborazioni intraprese, fra cui quelle con i Boomdabash, con J-Ax e con Neffa. Un vero e proprio plebiscito per il 25enne campano, vincitore del Festival di Sanremo 2014 nella categoria “Nuove proposte” con il brano “Nu juorno buono”, che gli è valso anche la conquista dei premi “Emanuele Luzzati” e “Assomusica”. Da allora, è maturato tantissimo, tanto sotto il profilo artistico quanto nella vita, che, a dispetto della giovane età, l’ha già reso padre.

ROCCO HUNT: TUTTI I NUMERI DI UN 2019 STRAORDINARIO

Il 2019, per Rocco Hunt, è stato, come detto, un anno davvero ricco di soddisfazioni. Innanzitutto, la sua “Ti volevo dedicare”, cantata insieme ai Boomdabash e a J-Ax, ha infranto il muro dei 100mila download, traguardo che è valso al giovane rapper la conquista del doppio disco di platino (prima volta in carriera). Poi, dopo un periodo di crisi artistica, che aveva portato il cantante quasi a voler chiudere definitivamente con la musica e con tutto ciò che le gravita attorno, Rocco è rinato con l’album “Libertà”, contenente singoli di successo assoluto e ascoltati senza soluzione di continuità dai più giovani, fra cui anche “Benvenuti in Italy”, che egli ha recentemente riadattato per uno spot radiofonico volto a promuovere la collezione di figurine Panini “Calciatori 2019-2020”. Il suo “Libertà Tour 2020”, inoltre, ha fatto registrare il sold out con quattro mesi d’anticipo per quanto concerne le date di Roma e di Milano, tanto da costringere l’organizzazione a un cambio di location (ma non di città, beninteso), al fine di consentire un maggior afflusso da parte del pubblico e cercare di accontentare i sostenitori di Hunt.

ROCCO HUNT: LA SUA “SE TORNERAI” CON NEFFA È GIÀ UN SUCCESSO

È stata inserita in rotazione radiofonica dal 13 dicembre, ma ha già scalato con impressionante rapidità le classifiche di gradimento degli ascoltatori, sino ad arrivare a essere una delle canzoni più richieste via messaggio ai conduttori. “Se Tornerai”, il nuovo singolo di Rocco Hunt, cantato in collaborazione con Neffa, è già un autentico successo: merito, probabilmente, di un ritmo tutto sommato semplice e coinvolgente, nel quale l’amore trova due straordinarie voci a cantare le sue gesta. Il brano appartiene all’album “Libertà”, che, a una sola settimana di distanza dalla sua pubblicazione, è balzato al vertice della classifica dei dischi più venduti della settimana, restando nella top 10 per ben sette settimane di fila. Tornando a “Se Tornerai”, l’argomento principale del testo coincide con una storia d’amore giunta purtroppo al capolinea, a causa degli accadimenti dettati dal destino (anche se il titolo tiene viva la fiammella della speranza). Un singolo permeato dal rimpianto e dalla convinzione che nessuna emozione potrà mai dirsi definitivamente estinta all’interno dell’animo umano.



