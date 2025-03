Rocco Hunt, nato a Salerno nel 1994 e cresciuto nel quartiere di Pastena, ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della musica da bambino. A undici anni ha partecipato alle prime gare di freestyle, con lo pseudonimo Hunt MC, facendosi conoscere nel panorama musicale campano. Dopo aver pubblicato il suo primo EP nel 2010, ha cambiato il nome in Rocco Hunt, iniziando a collaborare con artisti come Clementino, suo conterraneo, muovendosi nell’ambito della scena hip hop sia napoletana che italiana. Dopo aver attirato le attenzioni di importanti discografici, nel 2013, con la Sony Music ha pubblicato l’album “Poeta urbano”, dal quale poi ha preso ispirazione per il suo nome su Instagram.

Alfonsina e Giovanni, genitori di Rocco Hunt: chi sono/ "L'amore vero esiste..."

Nel 2014 Rocco Hunt ha preso parte al Festival di Sanremo tra le “nuove proposte”, vincendo con il brano “Nu juorno buono”. L’album che ne è seguito ha visto la partecipazione di rapper come Clementino, Noyz Marcos e Gemitaiz ma anche cantatori come ad esempio Eros Ramazzotti. Grande successo, negli anni a seguire, hanno ottenuto anche singoli come “Un bacio all’improvviso” con Ana Mena del 2021 ma anche “Caramello” con Elettra Lamborghini e Lola Indigo. Nel 2024, invece, “Musica italiana” ha venduto più di 50.000 dischi. Nel 2025 Rocco Hunt è tornato a Sanremo con il brano “Mille vote ancora”.

Guenda Goria, chi è: figlia d'arte, oggi pianista e attrice/ Il dolore della gravidanza extrauterina

Rocco Hunt, chi è: “La musica il mio salvagente”

Rocco Hunt con la musica è riuscito ad emergere, creandosi una strada e un futuro, per lui e per la sua famiglia. “Ho trovato il mio salvagente nella musica e ho cercato di trasferire questa mia passione ai ragazzi meno fortunati” ha raccontato il cantante qualche tempo fa a Focus Junior. Infatti spesso il cantante aiuta i meno fortunati e cerca di trasmettere dei messaggi importanti, dando loro una speranza per il futuro. Nelle sue canzoni “denuncio la realtà che mi circonda”, ha spiegato Rocco Hunt.