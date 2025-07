Rocco Hunt, chi è l'artista originario di Salerno? I successi ottenuti fin da giovanissimo, poi quel Sanremo quando aveva vent'anni

La carriera di Rocco Hunt è cominciata quando l’artista era ancora giovanissimo. Originario di Salerno, ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dell’hip hop quando aveva appena undici anni. Dopo aver preso parte alle sue prime gare di freestyle è stato evidente che Rocco possedesse un talento fuori dall’ordinario, che presto lo ha portato a far diventare la musica il suo pane quotidiano e il suo mestiere. A soli 16 anni, Hunt ha pubblicato il suo primo EP, mentre nel 2013 ha raggiunto il successo con l’album “Poeta urbano”, prodotto dalla Sony, con la collaborazione di altri grandi artisti della scena rap, come Shablo. Nel 2014, a vent’anni, Rocco Hunt ha preso parte alla 64esima edizione del Festival di Sanremo, presentando il brano “Nu juorno buono”, arrivando alla vittoria.

Da quel momento il nome di Rocco Hunt è diventato popolare nel mondo della musica, tanto da portarlo a pubblicare il suo secondo album, “‘A verità”, con la collaborazione di tanti grandi artisti come Gemitaiz, Noyz, Clementino ma anche cantautori come Eros Ramazzotti e Federico Zampaglione. Da quel momento la crescita di Rocco Hunt non si è arresta, anzi, la sua carriera è stata un crescendo, con tanti grandi successi ottenuti. Nel 2025, l’artista salernitano ha preso parte nuovamente al Festival di Sanremo con “Mille vote ancora”, classificandosi al quindicesimo posto. Emozionante anche l’esibizione nella serata delle cover, quando insieme con Clementino si è dilettato sulle note di Pino Daniele con “Yes I know my way”.

Precoce nella musica e non solo. Rocco Hunt è diventato papà giovanissimo, nel 2017: l’artista aveva infatti 23 anni quando è nato Giovanni, il bimbo avuto da Ada, la sua compagna da sempre. “È bello essere un genitore giovane, io e Ada cresciamo insieme con lui” ha rivelato Rocco, felice di aver avuto Giovanni quando era poco più che ventenne.