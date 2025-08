Chi è Rocco Hunt, il cantante originario di Salerno che ha cominciato a cantare fin da giovanissimo, arrivando a Sanremo nel 2014?

Il legame di Rocco Hunt con la sua terra non si può spezzare: per questo il cantante, nonostante oggi sia famosissimo, continua a cantare nel dialetto di Salerno. Nato proprio a Salerno nel 1994, Rocco ha cominciato la sua carriera da giovanissimo, muovendo i primi passi nel mondo dell’hip hop quando aveva appena undici anni. Dopo aver partecipato a varie gare di freestyle, Rocco Hunt si è fatto conoscere in giro per l’Italia per via del suo talento fuori dal comune. Nel 2011, sotto il nome di Rocco Hunt, ha pubblicato “Spiraglio di periferia”, il suo primo mixtape: l’artista, classe 1994, aveva appena 17 anni e per quel lavoro aveva collaborato con colleghi come Clementino e Ntò, ottenendo un buon riscontro sulla scena hip hop napoletana.

Rocco Hunt, chi è: da Salerno a Sanremo, la vittoria da giovanissimo/ A 23 anni papà di Giovanni

Il 2013 per Rocco Hunt è stato un anno importante. L’artista ha firmato infatti il suo primo contratto con la Sony, pubblicando il primo album, “Poeta urbano”. L’anno successivo è salito sul palco del Festival di Sanremo, vincendo tra le nuove proposte con il brano “Nu juorno buono”, che ancora oggi è uno dei più amati del giovane artista salernitano. Dunque, un grande successo per Rocco Hunt che ha segnato l’inizio della sua carriera sul panorama nazionale. Negli anni seguenti, nei vari album che sono arrivati, Rocco Hunt ha lavorato con tantissimi artisti diversi, come Clementino, Noyz Marcos, Eros Ramazzotti e tanti altri ancora.

Rocco Hunt, chi è: gli esordi in adolescenza/ "Nella mia musica canto le radici del sud"

Rocco Hunt, chi è: le hit e il nuovo Sanremo

Nel 2025 Rocco Hunt è tornato a Sanremo con il brano “Mille vote ancora”, che si è classificato quindicesimo. Nello stesso anno ha lavorato ad una hit estiva con Noemi, “Oh ma”: negli anni precedenti erano arrivati invece diversi tormentoni con Ana Mena ed Elettra Lamborghini. Una carriera che prosegue dunque dritta verso vette importanti, nonostante la giovane età di Rocco Hunt, che a 31 anni ha già ottenuto risultati straordinari, nella musica e nella vita.