Rocco Hunt, chi è? da Sanremo Giovani a oggi/ La rinuncia inaspettata

ROCCO HUNT, OGGI DUETTO CON ANA MENA

Il 2014 è l’anno che ha cambiato la vita di Rocco Hunt, vincitore a Sanremo nella categoria “Nuove Proposte” con “Nu juorno buono“. L’artista napoletano è quindi felicissimo di poter tornare all’Ariston come co-autore del brano di Ana Mena, oltre che nella serata dedicata alle cover. Da allora il cantante non si è più fermato e macina un successo dietro l’altro, culminato con la hit estiva “A un passo dalla luna”, che ha premiato il duo con ben sei dischi di platino in Italia e cinque in Spagna.

Ada e Giovanni, compagna e figlio Rocco Hunt/ "Sono un padre atipico"

I due hanno stretto un legame che va al di là della sinergia professionale e che li porterà quasi certamente a collaborare anche in altri progetti. Non è un caso che la cantante italo-spagnola sia spesso al fianco del collega, come ha confessato lui a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’. “Ha rimandato un impegno di lavoro in Spagna perché voleva essere presente al compleanno di mio padre. Siamo molto amici”.

Ana Mena e Rocco Hunt, cover "Medley"/ Il mondo di Jimmy Fontana, Figli delle stelle e Se mi lasci non vale

CHI È ROCCO HUNT: SUCCESSO? MA LUI…

Tra i brani di maggiore successo di Rocco c’è certamente ‘Un bacio all’improvviso‘, apprezzata anche all’estero. Questo non può che renderlo orgoglioso, anche se recentemente è arrivato a fare una rinuncia dolorosa: “Ormai la mia musica gira tanto in radio e ci invitano in tutti i programmi Tv. ‘Un bacio all’improvviso’ è amata anche in Francia. Mi hanno chiesto di tradurla in Germania, ma non ce la posso fare a cantare in tedesco, così ho detto no”.

La popolarità ormai acquisita non ha però cambiato il cantante, che resta legato agli affetti di un tempo. E su questo lui non transige: “Quando da piccolo non hai nulla e vivi nel disagio hai voglia di immaginare una vita migliore. Io l’ho creata con la musica”.

Ana Mena, “Duecentomila ore” la canzone di Sanremo 2022/ Dalla Spagna, perché?

© RIPRODUZIONE RISERVATA