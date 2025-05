La musica di Rocco Hunt sbarca a Sognando Ballando con le Stelle: chi è il cantante di Mille volte ancora

Ci sarà anche Rocco Hunt tra gli ospiti di Sognando Ballando con le Stelle 2025. Il cantante campano è pronto a far ballare tutto lo studio di Raiuno, sulle note delle sue canzoni più celebri. Classe 1994, vincitore del festival di Sanremo 2014 con Nu juorno buono, oggi Rocco Hunt è un cantante affermato e apprezzato in tutta Italia. Non è un caso che con la sua musica macini numeri da capogiro, per la gioia di chi lo ama e chi lo ha sostenuto nei momenti difficili.

Rocco Hunt è legatissimo alla sua famiglia, cresciuto con papà Giovanni Pagliarulo e mamma Alfonsina, ha due fratelli, Francesco e Gabriele. Ma oggi la sua vita ruota attorno alla moglie Ada, con cui sta vivendo una storia d’amore straordinaria, da diverso tempo. “Con Ada ci conosciamo fin da bambini. Devo a lei veramente tanto. Senza di lei la mia famiglia non esisterebbe, non sarebbe così ben salda”, ha raccontato Rocco Hunt a Verissimo.

“La paternità mi ha fatto crescere. Quando nasce un bambino capisci che non sei più tu la star, ma lui. Mi ha fatto mettere la testa sulle spalle”, ha spiegato saggiamente Rocco Hunt nel salotto di Silvia Toffanin. Negli ultimi anni si è dedicato in egual misura alla sua amata musica e alla famiglia. Nel 2022 ha duettato all’Ariston al Festival di Sanremo con Ana Mena durante la serata delle cover.

Nel 2024 torna in scena con il singolo Musica Italiana, mentre quest’anno – non più tardi di pochi mesi fa – ha partecipato di nuovo al Festival di Sanremo con il brano “Mille volte ancora”. Questa sera, venerdì 23 maggio, l’appuntamento è fissato su Raiuno per una puntata imperdibile con Sognando Ballando con le Stelle 2025. Rocco Hunt porta tutta la sua energia, la sua freschezza e, soprattutto, la sua musica.

