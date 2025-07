Rocco Hunt, chi è l'artista originario di Salerno che ha cominciato a far musica da giovanissimo? La carriera e i successi

La sua carriera è cominciata da giovanissimo, quando aveva appena undici anni. Rocco Hunt ha cominciato così a muovere i suoi primi passi nel mondo dell’hip hop, partecipando anche a diverse gare di freestyle prima di pubblicare il suo primo album quando aveva solamente 16 anni, nel 2010. Un esordio precoce, dunque, per l’artista originario di Salerno, che ha cominciato fin da subito a cantare in campano, non perdendo mai il legame radicato con la sua città. Dopo le collaborazioni con artisti come Clementino e Ntò, Rocco Hunt nel 2013 ha pubblicato l’album che ne ha cambiato la vita, “Poeta urbano”: un disco che ha dato il via ufficialmente alla sua carriera, rendendolo riconoscibile nel panorama musicale.

L’anno successivo, nel 2014, ha preso parte al Festival di Sanremo nella categoria “Nuove proposte”, vincendo con il brano “Nu juorno buono”, facendosi conoscere dunque sempre più anche fuori dai confini della sua splendida Campania. L’album che ne è seguito, “‘A verità”, lo ha visto collaborare con grandi artisti come Noyz, Gemitaiz, Eros Ramazzotti e Noyz Marcos. Nel 2025, dieci anni dopo l partecipazione con il singolo “Wake up”, Rocco Hunt è tornato all’Ariston con il brano “Mille vote ancora”, classificandosi al quindicesimo posto.

Rocco Hunt, chi è: “Ho vissuto un’adolescenza serena”

La musica è arrivata nella sua vita da giovanissimo: Rocco Hunt aveva infatti appena undici anni quando ha cominciato a cantare e i successi non sono tardati. A sostenerlo la sua splendida famiglia, grazie alla quale ha vissuto un’adolescenza sana e serena. Parlando delle sue origini, dopo la pubblicazione del suo ultimo lavoro “Ragazzo di giù”, Rocco Hunt ha raccontato ad Avvenire di portare sempre con sé il suo passato, le sue origini o meglio ancora, le sue radici: “Ho sempre inserito elementi delle mie origini in ciò che faccio. Senza le mie radici non sarei quello che sono oggi”.