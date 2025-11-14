Rocco Hunt, la carriera, i successi e la svolta dopo un inizio non semplice: "Ero contro tutto e tutti, ma grazie alla mia testardaggine..."

Da Caramello a Un Bacio all’improvviso, passando per A un passo dalla luna, Ti volevo dedicare e tantissimi altri brani. Rocco Hunt si è ritagliato uno spazio da protagonista nella musica leggera italiana, sfornando grandi successi e numerosi tormentoni negli anni. E’ così che ce l’ha fatta il cantante salernitano, con tanta dedizione ed un innegabile talento. Oggi con la sua musica gira il mondo e si gode l’amore dei fan che lo seguono con grande entusiasmo e rinnovato amore, anno dopo anno.

In una bella intervista rilasciata non molto tempo fa ai microfoni di Fanpage, Rocco Hunt ha ripercorso le principali tappe della sua carriera da rapper. E non dimentica quando, agli inizi, dovette fare i conti con chi non credeva in lui e chi, probabilmente, non pensava che avrebbe potuto sfondare. “Sono stato testardo perché ho iniziato a crederci contro tutti e tutto”, ammette Rocco Hunt.

Rocco Hunt racconta la svolta della sua carriera: “Ad un certo punto capii una cosa…”

C’è stato un momento in particolare in cui il rapper ha capito che le cose avrebbero potuto prendere una piega positiva in carriera: “Arrivarono i primi consensi e mi sono reso conto che poteva nascere qualcosa di importante”. Rocco Hunt non ha mai mollato il colpo, si è dato da fare per costruire una carriera credibile e ricca di soddisfazioni. “La mia ambizione veniva nutrita tutti i giorni dalla mia passione”, ha spiegato ancora il cantante campano.

Che dopo aver raggiunto determinati obiettivi, si chiede se era davvero tutto ciò che desiderava. Con umiltà, introspezione e tantissima passione, il rapper non dà nulla per scontato dopo dieci anni di onorata carriera. E, al contrario, esprime profonda gratitudine: “Esserci ancora dopo così tanti anni è per me una grandissima soddisfazione”, ha raccontato felice e soddisfatto Rocco Hunt. Non possiamo che augurargli di proseguire così.